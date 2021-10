Los mejores planes en la Comunitat Valenciana para el puente de Todos los Santos

El puente de noviembre en la Comunitat Valenciana puede ser una gran oportunidad de cumplir con muchas tradiciones curiosas e interesantes, además de participar en eventos que muchos municipios han preparado para que, quienes tengan puente, le saquen todo el jugo posible al fin de semana largo.

Tal y como explican desde Turismo de la Comunitat Valenciana en su página web, las tradiciones más repartidas por las tres provincias son algo parecidas: el 1 de noviembre es día de recordar a los que ya no están, y se suceden las visitas a los camposantos, que los días previos bullen de actividad ya que los familiares dejan en perfectas condiciones para ser visitadas la última morada de sus seres queridos, y las flores son las protagonistas.

En las comidas en familia se suelen presentar postres muy típicos, como los panellets, de distintos sabores, y los huesos de santo. Y también se consumen los ligeros y deliciosos buñuelos de viento. Es época de asar castañas y las representaciones de Don Juan Tenorio llenan las carteleras de los teatros. Todas estas tradiciones conviven ahora con otras mucho más lúdicas, pero que han llegado para quedarse, ya que las festividades de Halloween ya son un plan más al que sumarse en el puente de noviembre en la Comunitat Valenciana.

Pero más allá de las actividades típicas de estas fechas, hay muchos otros planes para realizar en la Comunitat Valenciana durante este fin de semana largo.

Puente de noviembre en Alicante

Uno de los eventos más relevantes para el puente de noviembre en la Comunitat Valenciana es la Fira de Tots Sants de Cocentaina . Esta fiesta tan especial lleva celebrándose desde el año 1346 y en esta edición se va a repartir entre dos fines de semana, el del 29 de octubre al 1 de noviembre y el del 5 al 7 de noviembre.

Se trata de una concentración lúdica y comercial llena de historia que vale la pena visitar en este puente de noviembre, al igual que otra Fira de Tots Sants, la de Dénia, que llenará la Marina Alta de bullicio, y cuya celebración este año está bastante extendida, del 22 de octubre hasta el 7 de noviembre.

Si paseas por la ciudad de Alicante, descubrirás que la noche del 28 de octubre muchos vecinos suelen encender velas que se colocan cerca de las ventanas, siguiendo una tradición que trata de evocar a los familiares que ya no están.

Nos vamos ahora a Crevillent y os recomendamos anotar la obra “Delirium” que se representará en su Auditorio el día 29 de octubre, y que viene de la mano de la compañía Teatro del Contrahecho. Nos hablará sobre perder el control y promete ser muy interesante. Y si lo que os apetece es música en directo, en Sant Vicent del Raspeig la Sala The One tiene programado un concierto-tributo a Depeche Mode, U2 y The Cure a cargo de Neon Collective Tributes.

Un plan extremadamente dulce para estas fechas puede ser el de visitar Jijona y probar sus típicas “doblades”, el dulce que se les daba antaño a los niños en el día de Todos los Santos y que con su receta que combina almendras con un toque de anís promete ser excusa suficiente para visitar la ciudad.

En Torrevieja, el día 30 de octubre se celebrará el IV Festival de Cortos de Cine de Terror “Torrerífico” en el Centro Cultural Virgen del Carmen.

Por último, y aunque estamos seguros de que la provincia de Alicante bullirá de planes en el puente de noviembre y que nos estamos dejando muchos, os vamos a recomendar pasar por Alcoy si sois deportistas federados y amáis las montañas, las cuevas y la espeleología, ya que tendrá lugar el Espeleo Alcoi 2021 el próximo 30 de octubre en los pabellones A y B del Polideportivo Francisco Laporta. ¡Puede ser un espectáculo digno de un puente!

Qué hacer en Castellón el puente del 1 de noviembre

Castellón no es una excepción y toda la provincia multiplica su oferta de todo tipo para que el puente del 1 de noviembre sea toda una experiencia. Podéis empezar de una manera muy agradable celebrando el Día Mundial de las Ciudades en Castelló de la Plana. El día 30 de octubre en el Parque de Ribalta a las 10:00 se preparará una actividad al aire libre dirigida a los más pequeños que tratará de concienciar sobre ciudades más sostenibles y que, según las condiciones climatológicas, podrá incluir una ruta en bicicleta o una actividad de geocaching.

Sin dejar la ciudad, en el Real Casino Antiguo la noche del 31 se representará la obra Don Juan Tenorio, como es tradición, en una Noche de Difuntos muy especial que combinará lírica e interpretación. Y en el Paraninfo de la Universidad Jaume I podréis ver las tardes del 30 y 31 la genial “Plácido”, dentro de las actividades programadas en el Año Berlanga.

Benicasim es nuestra próxima parada con un plan muy atractivo: los días 29, 30 y 31 celebra el SanSan Festival con un cartel que incluye nombres como los de Vetusta Morla, Amaral, Xoel López, Mujeres y muchos más.

Por último, y siendo conscientes de que la provincia de Castellón va a estar repleta de planes y experiencias en el puente de noviembre, os invitamos a pasar por Burriana para tener la oportunidad de ver actuar a Lolita flores y Luis Mottola en la obra “Llévame hasta el cielo”, que se representará el domingo 31 de octubre en su Teatre Payà .

Puente de noviembre en Valencia

En la provincia de Valencia la oferta para el puente de noviembre también es variada y atractiva, incluyendo algunos planes de corte más culturales y otros más lúdicos e incluso un poco terroríficos.

Para quienes quieran disfrutar del aire libre y de levantarse temprano, en Paterna se celebra su V Open de petanca “Villa de Paterna” el día 30 a las 9 de la mañana en su Parque Central. Cheste, por su parte, os invita a pasear por sus calles del 27 al 31 de octubre para ver en directo cómo trabajan los artistas invitados al Festival Internacional de Street Art “Graffitea Cheste”.

En Puerto de Sagunto (Sagunto) nos espera el Festardor , del 28 al 31 de octubre y con un cartel muy interesante que nos trae grupos míticos como Soziedad Alkoholika, Lendakaris Muertos, Zoo o La Fúmiga, entre otros.

Otra propuesta muy adecuada a las fechas es el Maniatic Film Festival en Manises que se celebra en su Ateneo Cultural y que se centra en el género fantástico y en el formato del cortometraje. Nos parece muy acertada la elección del puente de noviembre para celebrarlo.

Si nos centramos en los eventos relacionados con lo más terrorífico, tenemos que mencionar necesariamente la actividad Espanta la Por del Museu Valencià d’Etnologia en València, que se centrará en dar a conocer a los monstruos tradicionales valencianos del 15 de octubre al 14 de noviembre. De manera gratuita, los niños podrán saber más y dibujar estos seres fantásticos de nuestra tradición. ¡Nada mejor que hacerse amigo de los monstruos para perderles el miedo!