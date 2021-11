Compromís y la gran alianza de izquierdas

El acto organizado por la líder de Compromís, Mónica Oltra, en el que habrá una importante representación de las políticas más relevantes de izquierda del panorama actual, ha hecho que todas las miradas se centren hoy en Valencia. En “Otras políticas” Oltra ha logrado reunir a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García; y la portavoz en Ceuta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed.

El próximo 13 de noviembre en Valencia participaré en un acto que me hace mucha ilusión. #OtrasPolíticas es una oportunidad de encontrarnos y compartir experiencias entre diferentes. Gracias a @monicaoltra por esta iniciativa. pic.twitter.com/QmDWPZMI2i — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 5, 2021

Los recelos no solo se han disparado en Podemos, ya que la líder de la formación morada, Ione Belarra, no figura entre los invitados, sino también dentro de Compromís.

Esta formación está compuesta por tres partidos. El mayoritario es Més Compromís (antiguo Bloc Nacionalista Valencià) y que tiene al diputado Joan Baldoví como máximo referente, Iniciativa del Poble Valencià, del que forma parte Oltra y Els Verds.

El acto ha sido convocado dentro de una serie de sesiones organizadas por Iniciativa, pero la proyección del mismo ha acelerado las conclusiones: de Valencia sale la primera fotografía de la que será una nueva confluencia de izquierdas.

En Compromís no se ha debatido esta hipótesis y Oltra se esfuerza por pedir calma: “No es momento electoral, sino de escucha recíproca”. No obstante, tampoco cierra ninguna puerta. “No es el germen de ningún alianza. Lo que venga después, ya se verá”.

Este debate no es nuevo en la formación nacionalista. En las elecciones de 2015 Compromís sí apoyó la unión con los morados y concurrieron en Compromís- Podemos-És el moment. El acuerdo, ya provocó entonces tensiones en el Bloc (ahora ha pasado a denominarse Més). Se hubo que realizar tres votaciones para obtener el sí y la diferencia de votos- solo diez- dejó constancia de que el acuerdo se había aprobado por los pelos.

Con todo, el resultado fue bueno. Esta entente logró el 25 por ciento ciento de los votos en la Comunitat Valenciana, nueve diputados, y superó a los obtenidos por los socialistas que se quedaron en siete. El PP siguió siendo el partido más votado con 11 escaños y un 31 por ciento de los votos.

No obstante, la celebración de este triunfo duro poco. Compromís no obtuvo grupo propio en el Congreso, y esto redujo su visibilidad. El resultado es que en 2019 se decidió prescindir de Podemos y se optó por aliarse con Más País. Joan Baldoví se quedó como el único representante en la Cámara Alta. La opinión de Oltra no fue, por esta vez, la mayoritaria.

Entre unos comicios y otros la relación entre Oltra y Pablo Iglesias, todavía líder del partido, se fue debilitando. A la ya entonces vicepresidenta de la Generalitat valenciana, que había negociado con el PSPV una coalición de Gobierno, no le gustó que no se llegara a un acuerdo con el PSOE y se produjera una repetición electoral. “Demasiada testosterona”, repetía en conversaciones informales. Lo que está claro, es que este escenario no habrá mucho de esta hormona.

Desde Compromís evitan hacer declaraciones públicas sobre cómo condicionará este acto su futuro. La prudencia se ha instalado en esta formación que es adicta a los acuerdos de última hora. Apurar los tiempos está tanto en su ADN como la reivindicación de la identidad valenciana. Además, y aunque Oltra no está en su mejor momento político, ella es la líder indiscutible de la coalición.