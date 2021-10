Mónica Oltra no descarta una posible alianza con Yolanda Díaz

Que la relación entre la líder de Compromís, Mónica Oltra, y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, es buena y fluida es algo conocido. Que la sintonía que la valenciana tenía con el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, quedó debilitada desde aquel día en que no hubo un primer acuerdo para sustituir al Gobierno de Mariano Rajoy. Mucho ha pasado desde entonces, pero la realidad ahora es que Compromís se había acomodado en su coalición con el partido de Íñigo Errejón, Más País, alianza que no todo el partido valenciano comparte.

Con todo esto, que Oltra y Díaz, participen en un acto conjunto en València, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confirmado la teoría de aquellos que piensan que la izquierda se está reorganizando después de la salida de Iglesias. La propia Oltra ha negado esta mañana que este acto sea el germen de ninguna alianza, pero tampoco ha cerrado ninguna posibilidad. “Lo que venga después, no lo sé”.

Oltra ha asegurado que el acto que prepara Iniciativa del Poble Valencià (partido del que forma parte y que integra la coalición Compromís) “se enmarca en el proceso precongresual de Iniciativa” y tiene como objetivo sentarse y “escuchar”.

La líder de Compromís ha insistido en que es “habitual abrir debates antes de los procesos congresuales de los partidos”, y que, en este caso, se ha optado por convocar a quienes ostentan “liderazgos femeninos en diferentes territorios y ámbitos de gestión pública”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido también, en una declaraciones en el Congreso, en que no se trata de crear ninguna plataforma y que solo es un acto, según recoge Efe.

Díaz está trabajando en promover una candidatura común con fuerzas políticas y organizaciones a la izquierda del socialismo para concurrir a las próximas elecciones generales, pero ha advertido de que se descolgará de este proyecto si ve “ruido y egos” a su alrededor.

A juicio de Oltra, “hay liderazgos femeninos muy potentes que están cambiando la dialéctica de esto -en alusión a la política- que ha de ser tan intenso como efímero, la política de los zasca y los 140 caracteres, de la prisa, porque la política necesita un tiempo de maduración, serenidad y explicación”.

Preguntada por si han invitado a políticas de Podemos, se echa en falta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Oltra ha asegurado que ella no forma parte de la dirección de Iniciativa y que será una invitada más, y que entiende que “habrá muchos ámbitos representados, espacios políticos, no siglas”.

Sobre el posible recelo que pueda generar este encuentro con sus socios de Compromís, Oltra ha asegurado que no tiene ni esa sensación ni tiene noticia alguna al respecto y que las declaraciones que ha escuchado hasta el momento están “en comunión con la necesidad de abrir debates políticos serenos”.

El “hombre” de Díaz, a favor

Por su parte, el vicepresidente del Consell, el podemita Héctor Illueca, ha asegurado hoy que el partido se siente representado si está Yolanda Díaz. Illueca llegó al Consell hace poco más de un mes después de ocupar la dirección general de Trabajo y trabajar, por tanto, en el equipo de la ministra. “Nosotros estamos especialmente satisfechos de cualquier esfuerzo que se haga para sumar fuerzas, ampliar los espacios y dar respuesta a una inquietud de está en la sociedad y es que la unidad es necesaria. Hay un enorme desequilibrio de poder en nuestra sociedad y es fundamental que todas las fuerzas políticas escuchen a la sociedad civil y adapten sus estructuras y esquemas a esta necesidad”.

Sobre la ausencia de Montero o Belarra, ha remarcado que el acto aún no está convocado. “En la fase en la que estamos que no es listas ni candidaturas, es importante que se hable del programa, de valores, de derecho a la luz, del derecho a la vivienda... asuntos que no están siempre en la agenda de los políticos pero sí en la de la ciudadanía”.