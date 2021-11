El director de la Capitalidad del Diseño dice que las ciudades no están diseñadas para mujeres

Históricamente el diseño ha sido un mundo de hombres en el que no tenían cabida las mujeres, según opina el director de València Capital Mundial del Diseño, Xavi Calvo, lo que implica que “se ha perdido el talento” de la mitad de la población y que las ciudades “no están diseñadas teniendo en cuenta a la mujer”.

Calvo defiende que la designación de València como Capital Mundial del Diseño en 2022 representa una oportunidad para revertir esa mirada que invisibiliza a una parte de la sociedad, ya sean las mujeres u otros colectivos, como personas con movilidad reducida o sin hogar.

“Al final pensar en un único colectivo siempre es súper aburrido y ha hecho que nos estandaricemos, que invisibilicemos cosas y que las demos por naturales y correctas”, señala este diseñador, cofundador de Estudio Menta, quien cree que las ciudades tiene espacios en los que las mujeres no se sienten seguras porque no han sido pensados desde su óptica y sus necesidades.

Cita otros ejemplos de diseños pensados únicamente para hombres, como los maniquíes que se utilizan para prever los daños de un accidente de tráfico, pero estudiados únicamente para el cuerpo de los hombres, o los trajes de los astronautas, diseñados para el aparato urinario masculino.

Calvo defiende la necesidad de diseñar con perspectiva de género, y explica que dentro de los proyectos de València Capital Mundial del Diseño hay una línea de comunicación que se llama “diseñar en femenino”.

Igual que todo el mundo tiene que poder acceder a todas partes, “yo creo que todo el mundo tenemos que estar seguros en todas partes” y ahí, señala, “tenemos muchísimo trabajo porque eso es muchísima consultoría y estudio, tener esa mirada abierta y aplicar esas estrategias de cómo la arquitectura y el diseño tienen que tener en cuenta todas estas cosas”.

Lo mismo ocurre, según Calvo, con otros colectivos, como las personas sin recursos. “Los que estamos en una situación privilegiada no nos damos cuenta” pero “cada día hemos hecho las ciudades más incómodas. Ya no hay bancos y las paradas de autobús no son como eran antes”, afirma.

“Ahora todo el mobiliario urbano son sillas separadas, y los bancos de las paradas de autobús son escurridizos y pensados solo para apoyarte un momento”, explica como ejemplo del importante papel que juega el diseño a la hora de conformar una ciudad y de favorecer o no el bienestar de sus habitantes.

Afirma que “dónde colocar elementos es diseño porque el diseño es ordenar”, tanto en un cartel como en una plaza, y considera que, al final, arquitectos, urbanistas y diseñadores tienen “ese papel de explicar que las cosas se ponen en un sitio por algo, porque se va leer antes o porque un banco va a ser realmente útil y no un foco de problemas”.