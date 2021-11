La juez archiva también la pieza de Valmor sobre el aval a la F1 que imputaba a Francisco Camps

La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha archivado la pieza en la que estaba imputado el expresidente Francisco Camps y que hacía referencia a la asunción por parte de la Generalitat del aval para la realización del Gran Premio de Fórmula 1 que antes ostentaba Bancaja.

El fiscal ya había pedido el sobreseimiento, algo que ha ido ocurriendo sistemáticamente en todas las piezas que afectan a Camps, sobre todo desde la sustitución de uno de los fiscales Anticorrupción. Y era la Abogacía de la Generalitat la que pedía continuar con la causa y condenar al que fuera titular del ejecutivo valenciano.

Sostenía el Ministerio Fiscal en su petición de archivo que “analizando el negocio jurídico recogido en el tan mentado acuerdo de 19-7- 2011 sostiene el Ministerio Fiscal que se trata de una prestación de garantía a cargo de la Administración no regulada por la ley, por lo que entiende que no lesiona el bien jurídico protegido tutelado por el delito de prevaricación administrativa y por tanto el respeto a la ley y al ordenamiento jurídico. Al no existir ninguna norma que regula el procedimiento administrativo para la concesión de este tipo de garantías excepcionales no es posible delimitar el ámbito administrativo de la infracción cometida, por lo que no es posible calificarla como una infracción grave del ordenamiento jurídico”.

Por ello, la instructora considera “evidente que no se siguió el procedimiento adecuado” en lo relativo al citado aval, pero concluye que “no puede asegurarse que fuera el propio Camps el que determinara la sustitución de Bancaja por -la sociedad pública- SPTCV, pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto”.

La causa, en la que habían figurado también como investigados el expiloto y empresario Jorge Martínez “Aspar” y la exconsellera Lola Johnson, había quedado recientemente circunscrita únicamente al expresidente Camps y al referido aval. La defensa del expresidente ha argumentado en reiteradas ocasiones que, además, este contrato jamás llegó a entrar en vigor.

Esta pieza fue archivada inicialmente por la jueza instructora en diciembre de 2018 con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue reabierta meses después a petición de la Abogacía de la Generalitat, que mantenía su petición sobre la continuidad del procedimiento.