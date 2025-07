Así va a ser la transformación de la calle más viral de Alicante

Se llama calle San Francisco y discurre en paralelo a La Explanada, el paseo principal de la ciudad de Alicante, y en paralelo al mar; es peatonal y muy transitada, pero ni alicantinos y turistas la llaman por su nombre, sino calle de las Setas, por las figuras de hongos de gran tamaño que la decoran; unos elementos que son todo un atractivo para visitantes que posan junto a ellos y se hacen fotografías. Por eso, es una de las calles más virales de Alicante, sino la más.

Todo cambio genera opiniones enfrentadas y, en 2013, y con Sonia Castedo como alcaldesa de la ciudad, se instalaron las ya famosas setas, causando estupefacción y críticas; pero lo cierto es que los elementos decorativos -que copian el modelo de parques temáticos europeos- revitalizaron una vía que une la Rambla de Méndez Núñez y la Avenida Maisonnave, la principal artería comercial de la ciudad. Las setas son obra del artista de Hogueras, José María Escrivá, y dan color y vida a la vía.

En total, hay diez setas de cartón piedra y dos casitas, a las que se puede entrar, también con forma de seta; el suelo está pintado de verde y amarillo; por lo que, pasear por una calle que antaño era oscura, es como entrar un otro mundo, en un mundo casi de cuento.

A causa del paso del tiempo, tanto las setas como los toboganes y otros columpios de las áreas de recreo infantil de la calle se han deteriorado. Esa es la razón por la que ahora el Ayuntamiento de Alicante va a dar una nueva vida a la calle San Francisco, que gracias a su revitalización por las ya famosas setas, está plagada de tiendas y restaurantes y es muy turística.

En total, se reurbanizará la vía y repararán sus originales elementos decorativos además de reponer los juegos infantiles; para ello se invertirán 111.841 euros.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, explicó, que «con el paso del tiempo y el elevado tránsito de personas tanto la pintura del suelo como las setas se han ido deteriorando por lo que es necesaria esta actuación para recuperar la mejor cara de este emblemático vial para que lo disfruten alicantinos y turistas».

Arreglada en 2020

Además, el arreglo de la calle San Francisco era una demanda de vecinos y comerciantes después de que la pintura, repasada por última vez en 2020, presentara de nuevo desperfectos por el paso de los viandantes y que se tuvieran que retirar los juegos infantiles.

Tanto los residentes de esa zona como los comerciantes ansían la mejora de la calle y se quejan de tres aspectos, la suciedad, la inseguridad y la abundancia de apartamentos turísticos, con las molestias que ello supone. «Estamos esperando que arreglen la calle, por supuesto, pero antes de esa mejora el Ayuntamiento debía procurar mantener la calle más limpia», explicó al diario LA RAZÓN, Lola C., vecina de la vía desde hace 14 años.

Lola C. se quejó de la proliferación de apartamentos turísticos en la vía. «Los inquilinos no cuidan la calle y hasta tienden la ropa en los balcones, con lo que afea ver una ciudad con ropa tendida de mala manera; no nos gusta la imagen que da de Alicante el aspecto actual de la calle; además, y debido a que es muy turística, se ha convertido en un calle insegura en la que es fácil que te roben».

Ahora, con la renovación, la calle de las Setas brillará con más luz.