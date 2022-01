Estas son la cinco noticias de la Comunidad Valenciana que debes leer para comenzar el día

Bajo el lema “Som diversitat” y a ritmo de batucada y “tabalet i dolçaina” han hecho su entrada las Magas de enero en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. En el plano corto, la Fiesta de la Infancia, ha estado llena de color, música y proclamas a favor de la igualdad. En el largo, un aforo restringido que se ha quedado medio vacío. Las 650 sillas previstas han sido demasiadas. Ni siquiera la mitad estaban llenas cuando daba comienzo el espectáculo.

El “abalismo” ha muerto. Las votaciones de los militantes socialistas en la provincia de Valencia han puesto cifras a lo que era una victoria cantada. La candidata del ex ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Mercedes Caballero, no ha logrado llegar ni siquiera al 20 por ciento de los votos (1.374 apoyos) . Por el contrario, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha arrasado con el 78,84 por ciento de los votos (5.448). La participación, no obstante, ha sido la más baja de las tres provincias, con un 69,15 por ciento.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valencia ha condenado a un laboratorio a indemnizar con 700.000 euros a unos padres por no detectar en su bebé una enfermedad grave genética cuando se le practicó a la progenitora un estudio prenatal no invasivo.

La Policía Nacional ha detenido en València a tres mujeres y un hombre de entre 34 y 40 años como supuestos autores de un delito organización criminal, prostitución y blanqueo de capitales. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los detenidos son de origen sudamericano, no tienen antecedentes y ya han sido puestos a disposición judicial.

Desde que este jueves comenzó la segunda fase de vacunación pediátrica, coordinada por las consellerias de Sanidad y de Educación ya se han inmunizado 38.024 menores en los colegios de la Comunitat Valenciana. De ellos, 32.915 son niños y niñas de 8 a 5 años, franja de edad en la que está centrada la inmunización infantil en estos momentos, y 5.109 son menores de entre 9 y 11 años que no pudieron inmunizarse en la primera etapa de vacunación escolar, antes de Navidades, y lo han hecho ahora.