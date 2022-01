Los de Ábalos caen también en Valencia, el PSPV arrincona a su candidata y reafirma el poder de Ximo Puig

El “abalismo” ha muerto. Las votaciones de los militantes socialistas en la provincia de Valencia han puesto cifras a lo que era una victoria cantada. La candidata del ex ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Mercedes Caballero, no ha logrado llegar ni siquiera al 20 por ciento de los votos (1.374 apoyos) . Por el contrario, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha arrasado con el 78,84 por ciento de los votos (5.448). La participación, no obstante, ha sido la más baja de las tres provincias, con un 69,15 por ciento. De esta manera, el presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, refuerza un liderazgo que ya quedó demostrado en el congreso celebrado en Benidorm el pasado mes octubre.

❤️🌹Gracias de corazón.Estoy abrumado. Hoy ha ganado el municipalismo,el feminismo y la justicia social. Con la fuerza de la militancia de base vamos a seguir transformando los pueblos y ciudades de la provincia de Valencia#SomEquip! i ho anem a demostrar amb treball i il·lusió! pic.twitter.com/KDjsr2XNX9 — Alcalde de Mislata (@CarlosFBielsa) January 16, 2022

No obstante, en Alicante, el candidato con menos afinidad a Puig, otro histórico del partido, el ex alcalde de Elche, Alejandro Soler y diputado nacional, se ha impuesto por la mínima al candidato “oficial”, Toni Francés. El primero ha logrado el 50,64 por ciento de los apoyos (2.602 votos) y el segundo el 48,87 por ciento (2. 511 votos). 91 votos de diferencia que dejan bien claro que la provincia de Alicante sigue siendo el punto débil de Puig y también del partido. Los populares gobiernan tanto el Ayuntamiento de la ciudad como la Diputación de Alicante.

✌️Només puc dir: Gràcies❤️

Seré el secretari general de tota la militància socialista de la província de Castelló. Sumem el futur ara🌹#PrimàriesPSPV #GuanyemTotesiTots pic.twitter.com/4qThjNYNKz — Samuel Falomir (@sfalomir) January 16, 2022

En Castellón, donde ha habido una participación del 81 por ciento, la victoria también ha sido ajustada. Samuel Falomir, alcalde de L’Alcora, ha logrado el 52,30 por ciento de los votos (886 apoyos) frente al 46,81 por ciento (793 votos) logrados por Ernest Blanch. 93 votos de diferencia que demuestran que no existe un liderazgo consolidado, puesto que Blanch era el actual secretario general. En este caso, ambos candidatos son afines a Puig.

Alrededor de 17.800 militantes del PSPV-PSOE estaban llamados a votar entre las 10 y las 20 horas de este domingo en los 268 centros de votación habilitados para elegir secretarios provinciales, 154 abiertos en Valencia, 69 en Alicante y 45 en Castellón. La participación ha sido del 76 por ciento.