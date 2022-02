Una fallera pide que su novia se vista de fallero para acompañarla en la Ofrenda a la Virgen

Alicia, fallera de la comisión de Segorbe-Castellón de la ciudad de València, ha pedido que Laura, su pareja, pueda vestirse con el “saragüell”, la indumentaria tradicional masculina, y le acompañe durante la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y en otros actos de las fiestas, pero el reglamento fallero se lo impide.

Laura y Alicia, de 22 y 21 años, que son pareja desde hace casi dos años, cuentan con el apoyo de su comisión, y están a la espera de que Junta Central Fallera decida sobre esta cuestión reglamentaria.

Las dos mujeres han conseguido que su historia se haga viral en las redes sociales tras publicar que su objetivo es poder ir del brazo a la ofrenda de la Virgen, uno de los actos más emotivos de las Fallas.

En declaraciones a EFE-Televisión, Alicia Pérez ha comentado que se decidió contar su situación “después de estar en la exaltación de mi falla y ver cómo mis amigas pudieron estar con sus pareja y yo tuve que desfilar con mi primo. Sentí rabia e impotencia”.

“Respetando la indumentaria masculina, ¿por qué mi pareja no puede disfrutar con ella?”, se pregunta.

Ha explicado que el reglamento “es de 2002 y estamos en 2022, la sociedad evoluciona y las fiestas deben evolucionar sin dañarlas”.

Alicia y Laura están contentas por el apoyo que están recibiendo tras conocerse su caso: “en nuestra comisión están con nosotras al cien por cien” pero entienden que la gente tenga “respeto por las sanciones (que le puedan imponer a la comisión) porque nos pueden afectar a todos, no solamente a nosotras”, e insisten en que es un tema “del que se tiene que hablar”.

Por su parte, Laura Romero ha comentado que se estuvo vistiendo con la indumentaria femenina “hasta que con 11 años le dije a mi madre que no me sentía cómoda con esa ropa y que no me representaba”.

Tras conocer a Alicia y empezar a salir juntas, Laura quiere disfrutar con ella de las fallas y poder vestirse de saragüell.

“Nos han dicho que si no lo hubiésemos hecho público, nadie se hubiese dado cuenta, pero nosotras queremos cambiar el reglamento y no pasar desapercibidas”, ha asegurado.

Según Laura, “la sociedad ha avanzado y hay que cambiar. Además, nosotras no hacemos daño a nadie”.

“Las fallas son un sentimiento que no se puede expresar con palabras, es algo que se tiene que vivir por lo menos una vez en la vida”, ha comentado Laura sobre el amor que siente por la fiesta fallera.