Francisco Camps: «Con mis 200.000 votos en la Alcaldía de Valencia, Feijóo será presidente del Gobierno»

Francisco Camps quiere volver a la primera línea política. En 2011 dimitió como presidente de la Generalitat valenciana por el conocido como «caso de los trajes». Se le juzgó y salió absuelto. Desde entonces se han archivado nueve de las diez causas que se abrieron contra él y y «la pendiente lleva camino de absolución».

-¿Qué piensa de la crisis del PP?, ¿se ha cerrado con la designación de Alberto Núñez Feijóo?

-Está cerrada porque todo el partido se ha puesto en torno a Feijoó y porque los militantes queremos el partido que nos permita volver a tener el Gobierno que nos merecemos. Empieza un camino extraordinario de crecimiento para ganar las elecciones.

-¿A qué se debe esta crisis?

-El porqué no es tan importante como lo es la evidencia de lo que ha sucedido. Que una dirección nacional se disuelva a tal velocidad no tiene más que una explicación: significa que no era sólida.

-Usted se dejó ver después de mucho tiempo en el acto que realizó Casado en la plaza de toros de Valencia. ¿En ese momento también pensaba esto?

-Lo que vi ese día es que el proyecto del PP sigue siendo el gran proyecto del centroderecha español. Es la dirección nacional no estaba a la altura.

-Feijóo ha confirmado oficialmente que opta a la presidencia del PP. Dice que no ha sido una decisión «buscada ni ambicionada». ¿Puede salir bien?

-Esto va a salir muy bien, Feijóo es presidente desde el año 2009, ha ganado las elecciones, ha demostrado que una comunidad tan singular como Galicia, con idioma propio y con una idiosincrasia tan específica, puede tener un discurso nacional independientemente de lo que esté ocurriendo en el Gobierno de España. Por edad, experiencia, capacidad... Es la mejor persona que puede liderar el proyecto del partido hacia el futuro. Habría sido el sucesor natural de Rajoy.

-¿Cuál es la clave de su éxito?

-Seriedad, vocación, tranquilidad, compromiso con su gente y tener un proyecto. Así ha podido recuperar un Gobierno y mantenerlo durante cuatro elecciones diferentes.

-Para ser más concretos, ¿en qué ha acertado y equivocado Pablo Casado?

-Se ha equivocado en no saber transmitir el acopio necesario de personas, discursos y experiencia que significa el PP. Hacer una suerte de tabula rasa con lo que el PP había sido durante toda su vida es una enorme equivocación por parte de (Pablo) Casado y su secretaría general.

Francisco Camps, ex presidente de la Generailtat Valenciana FOTO: KIKE TABERNER

-Feijóo parece que vaya recuperar a una generación de populares que Casado dejó de lado. ¿Cree que podría volver a ser su turno?

-No tengo ni idea. Lo que sí sabe todo el mundo es que siempre he estado a disposición del PP en los buenos y malos momentos del partido y personales. Tengo experiencia y capacidad para proponer y gobernar.

-¿Cuál es su interés por volver a la política?

-No he dejado nunca la política, otras cosas son las circunstancias que he vivido, pero no dejado de ser político ni un solo minuto de mi vida ni pertenecer al proyecto del PP. En unos meses hago 40 años de militante en el PP, entonces AP. Ahora con la experiencia de 30 años de dirigente político, de 10 de presidente de la Generalitat, creo que podría aportar mucho al partido y a mi ciudad recuperando la Alcaldía de Valencia.

-Sabe que el PP no lo tiene en cuenta como candidato. Si tanto dice querer a su partido ¿por qué está empeñado en desestabilizar la candidatura de María José Catalá?

-En el momento en que esté decidido el candidato, si no soy yo, me pondré a disposición del partido y apoyaré la campaña y encantado de la vida. Creo que puedo ganar las elecciones por mayoría absoluta y que Valencia se ponga en marcha al minuto siguiente.

-¿Le falta pulso en su labor de oposición?

-Yo no opino sobre eso. Opino sobre la Alcaldía, (Joan) Ribó es una catástrofe absoluta, es una de las grandes tragedias devastadoras que ha vivido la ciudad de Valencia, el equipo que tiene es menor, odia y desprecia Valencia, se nota en cada decisión y discurso. Me siento dolido con un alcalde así.

-Solo Rita Barberá sacó 21 concejales ¿se cree al nivel de su popularidad?

-Yo he sacado mayorías absolutas en la Comunidad Valenciana y ella en Valencia. Rita es la mejor alcaldesa que ha tenido la ciudad. Puedo conseguir 17 concejales, que es la mayoría absoluta para que, sin pactar ni negociar, poner la ciudad en marcha.

-Entonces, ¿usted cree que repitiendo candidatura el PP tendría que gobernar con Vox?

-Yo le digo lo que pasaría con la mía. En 2011 cuando empezó mi lío conocido también le dije lo mismo a Rajoy. Fue la mayoría absoluta más amplia de la historia: 55 escaños sobre 99. Esto no es una apuesta contra nadie, sino a favor de la ciudad que me vio nacer, en la que me eduqué... Quiero a esta ciudad como a mí mismo, como a mis hijos y a mi familia. Esa es la realidad. Si hay momentos icónicos, como la Fórmula 1 o la America’s Cup, ahí estaba yo. Quiero que sea la ciudad más importante del Mediterráneo, que termine su conexión con el mar, la ampliación del Puerto de Valencia y las conexiones con el Corredor mediterráneo.

-¿Cómo logra estar tan convencido? ¿Siente el apoyo de la calle?

-Nunca me he sentido abandonado por mis conciudadanos ni por la gente que nos ha votado. En mi candidatura a la autonomía saqué 200.000 votos, los pongo al servicio de la Comunitat Valenciana para el PP y de Feijóo para que sea presidente del Gobierno.

-Ofrece una mayoría absoluta es un momento en el que esto es algo inusual. ¿Cómo está tan seguro de que no tendría que disputar el espacio con Vox?

-Yo quiero pactar con los votantes de Vox. A Camps ya le votaron.

-¿Qué tiene que hacer el PP para no depender de Vox?

-Liderar el discurso del centroderecha y decirle que vamos a ganar a la izquierda. Ciudadanos ya ha desaparecido como proyecto político. Ha vuelto a la casa común que es el centroderecha y yo intentaré que lo hagan también en Vox. El 100 por cien de los votantes de Vox ya me votaron y les pediré que vuelvan a creer en ese candidato.

-Si el PP sigue rechazando su oferta, ¿se plantea este ofrecimiento para otro partido?

-No. Soy antes del PP que las siglas del PP.

-¿Su aspiración solo es el Ayuntamiento de Valencia o como dijo un día tiene la vista puesta en la Moncloa?

-El presidente del Gobierno de España tiene que ser Feijóo y yo alcalde Valencia. Esa es mi ilusión. Entre los dos tomaríamos decisiones buenas para la ciudad.

-Defiende el PP a pesar de que ha habido momentos en el que el partido no ha estado con usted.

-Las personas del partido, no es lo mismo. Yo estoy directamente relacionado con votantes, simpatizantes y militantes. Esos nunca me han dejado de lado. Llamadas, reuniones, momentos, cartas, convocatorias, mensajes, telegramas, llamadas, gente por la calle... Desde que dejé el partido no ha habido ni un solo día en el que alguien me haya dado su apoyo.

-¿Nunca ha tenido la sensación de ser el pasado?

-¿Cómo voy a ser el pasado? Mejor futuro no puede haber conmigo en la Alcaldía de Valencia. Es el momento de nuestra generación Feijóo, Esteban González Pons, yo...

-¿Qué le parece Carlos Mazón como candidato por el PP a la Presidencia de la Generalitat?

-Bien, si es el que decide el partido... Yo ya trabajé con él, fue director general de Comercio conmigo.

-¿Qué piensa cuando ve cómo se tratan otras imputaciones de políticos?

-Es escandaloso que Ximo Puig (presidente de la Generalitat) no dé cuenta de la imputación de su hermano por subvenciones de la Generalitat. Tampoco Mónica Oltra (vicepresidenta de la Generalitat) explica por qué su marido llegó a trabajar en un centro dependiente de la Conselleria que ella dirige. Además, la deuda está en una situación exorbitante, la Comunidad está arruinada económica y presupuestariamente y no han hecho ni un solo evento, ni un hospital... Se dedican a hacer ideología.

-¿Por qué cree que no existe esa condena política?

-Porque la izquierda es amoral. Está los que creemos en la moralidad y luego la izquierda.

-¿Piensa asistir al Congreso Extraordinario?

-No. Sigo siendo un militante de base con mucha experiencia, y con ganas de ser alcalde de Valencia.