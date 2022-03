El Consell ultima el centro de refugiados con la crítica del PP, «no hay protocolos»

Hace una semana el Gobierno visitaba las instalaciones de la Ciudad de la Luz de Alicante y concluía que no reunía las condiciones para albergar un centro de recepción refugiados ucranianos, tal y como había previsto la Generalitat. Ahora, el Consell ultima el acondicionamiento de estas instalaciones incorporando módulos del hospital de campaña de Valencia para que pueda convertirse en uno de los puntos de acogida para las personas que huyen de la guerra en Ucrania.

Noticias relacionadas Política. La Generalitat valenciana destinará los hospitales de campaña covid para acoger refugiados ucranianos

Estos cambios están produciendo, según denunció ayer el presidente del PPCV, y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que los alcaldes no tengan medios para atenderlos.

«No sabemos qué va a hacer la Generalitat y no tenemos instrucciones», por lo que solicitó unas «hojas de ruta para todas las diputaciones y ayuntamientos» que van a recibir refugiados.

Recordó que primero se anunció «a bombo y platillo que la Ciudad de la Luz de Alicante sería un punto de acogimiento de refugiados y unos días después o, incluso horas, nos hemos enterado de que no va a ser el lugar habilitado».

Aseguró que hay muchos alcaldes que ya han trasladado a la Diputación que están desbordados porque no tienen un protocolo que seguir, no tienen lugares habilitados y no saben cómo se gestiona la escolarización o los permisos sanitarios. «Esta situación no va a ser para un día, desgraciadamente para todos esto va a ser para mucho tiempo».

El síndic del PSPV en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, respondió a las críticas de Mazón y defendió «la gran batalla de la dignidad que están dando tanto la Generalitat como los ayuntamientos y las diputaciones» provinciales de la Comunitat Valenciana para ayudar al pueblo ucraniano.

Además, acusó a Mazón de no saber lo que es ni la unidad ni la colaboración entre los gobiernos y defendió que «esa batalla de la dignidad no se puede enturbiar ni ensuciar porque la unidad es más necesaria que nunca».

Trabajos en marcha

La Generalitat informó ayer de que se está ultimando el acondicionamiento, tanto de la Ciudad de la Luz como del hospital de campaña de Alicante donde se han habilitado salas de recepción, consultas, salas comunes de recreo para menores y comedor.

Además, durante el sábado se desmontaron los primeros 2.000 metros cuadrados del hospital de campaña de Valencia y también se enviarán 200 camas y colchones de la Escuela de Enfermería de Valencia dentro del dispositivo activado por la Generalitat para asistir a estas personas.