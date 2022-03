Joan Ribó dice que presentarse a la reelección como alcalde es un “embolado guapo”

El alcalde de València, Joan Ribó, ha admitido que aunque todavía no ha decidido si se presentará o no a la reelección en las próximas elecciones municipales, tiene ante sí “un embolado guapo”, con motivos como la crisis económica que vendrá a consecuencia de la guerra en Ucrania, que no le “estimula” a hacerlo.

Ribó ha hecho estas declaraciones durante una entrevista que ha concedido este martes a À Punt Ràdio, en la que ha sido preguntado sobre si tiene ya decidido si será de nuevo el candidato de Compromís a la reelección en las próximas elecciones municipales.

”Si no me fuera a presentar, lo diría, entre otras cosas porque es un elemento importante para mi partido. No digo que no me voy a presentar”, pero “hay elementos en sentido contrario: la situación de la guerra y la crisis económica que nos viene no me estimulan precisamente a presentarme, porque va a ser un embolado guapo, guapo de verdad”, ha señalado.

Ribó (Manresa, 1947) también ha reconocido que el “coste elevado” de la pandemia de coronavirus ha sido “terrible” para él, “a todos los niveles” y ha dicho que a su edad, no puede dar una garantía de salud.

Respecto a un posible relevo, el alcalde ha dicho que tanto el vicealcalde, Sergi Campillo, como la síndica de Les Corts, Papi Robles, son valores muy importantes en su partido. Respecto de Compromís, Ribó a señalado que la propia formación nació de una confluencia por lo que no sería extraño que concurriera a las elecciones de ese modo.

Preguntado por el caso que afecta a la Conselleria de la vicepresidenta Mónica Oltra sobre la actuación de al misma a raíz de los abusos a una menor cometidos por su exmarido, Ribó ha dicho que era una campaña orquestada de la extrema derecha con el abogado José Luis Roberto al frente.

Tras conocer esas declaraciones, la portavoz municipal del PP, María José Catalá, ha contestado en su cuenta de Twitter: “La crisis económica y la guerra, “un embolao guapo” que le da pereza al alcalde de Valencia. Una más”.