Un artista pinta una ermita protegida del siglo XIV en Alcoi, “terminaré la obra, que me dejen a mi rollo”

Jesús Cees, el pintor que decoró una ermita del siglo XIV protegida en Alcoi (Alicante) sin permiso del Ayuntamiento, quiere terminar su obra en verano, según ha manifestado este viernes a Efe después de que su trabajo se viralizara en redes sociales durante los últimos días.

“La ermita la pinté hace año y medio, lo de ahora ha empezado todo con lo que se publicó sobre una posible sanción”, ha comentado Cees, quien ha afirmado: “No me ha llegado, ni he tenido ninguna noticia del Ayuntamiento, ni tampoco ningún mensaje por parte del concejal de Cultura, Raúl Llopis”.

Su intención es terminar de pintar la ermita de Sant Cristòfol cuando haga mejor tiempo y ha concretado que le restarían tres meses para culminar una obra que tuvo que dejar debido a una caída mientras trabajaba sobre sus paredes y techo.

“Lo que quiero es que se queden sentaditos sin hacer nada, como ya hicieron, y me dejen a mi rollo. Ya que no han querido saber nada, que sigan igual y que no me pongan sanciones”, ha dicho el artista, quien ha recalcado que “ermitas así se han pintado toda la vida”.

El artista ha pintado la ermita con su particular estilo FOTO: À Punt À Punt

Por su parte, el consistorio ha emitido un breve comunicado sobre el asunto, en el que ha confirmado que a Cees se le denegó en su día llevar a cabo el proyecto, dado que la ermita, de estilo gótico, es un Bien de Relevancia Local (BLR) y está catalogada como bien protegido, según establece la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.

El proyecto de Cees es “discordante con el estilo de la ermita”, según “informó en su día el arqueólogo municipal en la respuesta negativa” a la propuesta del artista, dice la nota de prensa.

La corporación local ha solicitado a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Educación, que le indique cómo proceder ante la situación ahora creada.

“Sin despreciar la obra, es anacrónica y, además, podría afectar a los pigmentos originales. No se podía pintar nada sin llevar a cabo varias prospecciones para comprobar si existían los citados pigmentos”, según fuentes municipales

Esta ermita se ubica en plena sierra de Mariola y es un recurrente paso de senderistas que se acercan al parque natural alcoyano.