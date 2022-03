El cardenal Cañizares preside la misa con bendición de mujeres embarazadas y familias en la Catedral de Valencia

El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió ayer, sábado la misa por la Vida con bendición de embarazadas y familias en la Catedral, dentro de los actos organizados por la Plataforma “Valencia, Sí a la Vida”, en colaboración con el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida del Arzobispado, con motivo de la Semana por la Vida

Con esta Semana por la Vida, que este año lleva por lema “Me too, soy provida”, la diócesis de Valencia se suma a la Jornada por la Vida que la Iglesia celebra cada 25 de marzo, Día Internacional de la Vida, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación.

La Semana por la Vida se está celebrando desde el pasado día 23 y hasta el 30 de marzo, incluye además de la eucaristía celebrada en al Catedral, mesas redondas, jornada de ayuno voluntario y oración, así como la participación en la Marcha por la Vida de Madrid, que tendrá lugar hoy, domingo en Madrid.

De esta forma, la Plataforma “Valencia, Sí a la Vida”, compuesta por más de una docena de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil valenciana, “invita a todos los valencianos a participar en los actos organizados ya que en la actualidad es más necesario que nunca que los ciudadanos levantemos nuestra voz en defensa de la vida humana frente a todos los ataques y recortes que sufre y que reclamemos el respeto a todos nuestros derechos y libertades: pensamiento, conciencia, religión, manifestación expresión, reunión”, destacan desde la Plataforma.

La objeción de conciencia y la defensa de la vida

La Semana por la Vida incluye la celebración de mesas redondas. La primera de ellas, celebrada el pasado jueves, llevó por título “Objeción de conciencia. Derecho a decidir” y tuvo lugar en la sede de San Juan y San Vicente de la Universidad Católica de Valencia (UCV). Participaron Ginés Marco, decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades de la UCV; Eva María Martín y Antonio Díez, presidenta y coordinador general de la Asociación Nacional de Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, respectivamente.

La segunda mesa redonda, que será el último acto de la Semana por la Vida, llevará por título “¿La defensa de la vida puede atentar contra la libertad?” y tendrá lugar el día 30, a las 19 horas, en el Palacio de Colomina, sede de la Universidad Cardenal Herrera CEU (se podrá seguir también a través del Youtube de CEU-UCH https://youtu.be/qcl0I2TfyHw). Contará con la participación de Jaime Mayor Oreja, presidente de One of Us e impulsor de NEOS; María Solano, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo; y Jesús Poveda, médico y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Además, ayer, sábado, antes de la misa en la Catedral, tuvo lugar la entrega de premios del XII Concurso de Dibujo Infantil sobre la Vida, organizado por Torrent Sí a la Vida, acto que presidió el cardenal Cañizares en el Palacio Arzobispal.

Del mismo modo, también el sábado se proyectó en los cines ABC Park de Valencia la película “Cuestión de derechos”, en un pase especial organizado por la Asociación Luz de la Vida.

Asimismo, Radio María emitirá diferentes programas centrados en la Semana por la Vida en Valencia. También Spei Mater y la red de Parroquias por la Vida celebrarán diferentes actos y oraciones en torno a esta semana.

La Plataforma “Valencia, Sí a la Vida” es una entidad cívica sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, cuyos objetivos principales son “la defensa del valor y dignidad de toda vida humana, en cualquier circunstancia o etapa; el apoyo a las madres con dificultades para llevar adelante su embarazo, por cualquier motivo; ofrecer alternativas al aborto y ayuda a las madres que han pasado por ese grave trance; la promoción de la familia como célula básica de la sociedad y el reconocimiento del valor y papel social de la maternidad y paternidad”.

Jornada por la Vida

La subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE) propone la celebración, cada 25 de marzo, de la Jornada por la Vida bajo el lema “Acoger y cuidar la vida, don de Dios”, acogida y cuidado que hace referencia “especialmente a los momentos en los que la persona es más vulnerable, se convierte así en signo de apertura a todos los dones de Dios y testimonio de humanidad; lo que implica también custodiar la dignidad de la vida humana, luchando por erradicar situaciones en las que es puesta en riesgo: esclavitud, trata, cárceles inhumanas, guerras, delincuencia, maltrato”, explican los obispos desde la CEE.