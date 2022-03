Mazón: “Las rentas más bajas pagarían un 31 % menos con nuestra reforma fiscal”

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado este lunes que, con la bajada de impuestos que plantea este partido, los salarios más bajos y las familias con mayores necesidades pagarían “un 31 % menos de impuestos”.

Mazón ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya rechazado durante los dos últimos años en Les Corts bajar impuestos a las rentas más bajas, como ha propuesto el grupo parlamentario popular.

“Proponemos no solamente la bajada del tipo impositivo a los salarios más bajos, sino también el aumento del mínimo personal”, ha afirmado en un comunicado Mazón, quien ha destacado que la Diputación de Alicante que él preside tiene “el récord en la bajada de impuestos provinciales”.

Así, ha precisado que el IAE está al 5 % en la provincia de Alicante, mientras que en la Diputación de Valencia y en la de Castellón, donde gobiernan los socialistas, “lo mantiene al 30 %”.

“Nosotros no pedimos cosas con las que no estemos trabajando, hemos demostrado con hechos lo que estamos pidiendo”, ha defendido Mazón, quien ha reiterado que bajar impuestos “es una obligación moral y que no hacerlo es una inmoralidad”.

Para el dirigente popular, “si la única respuesta que tiene Puig” a la exigencia del PPCV y al “ejemplo” de este partido de bajar impuesto “es la descalificación, ya nos queda claro a lo que se dedica el PSPV”.

Mazón ha criticado que Pedro Sánchez “eche la culpa de la situación económica a la guerra y a Putin, cuando lo que está claro es que la cesta de la compra, el infierno fiscal, el precio del gas y de los carburantes y la brecha social en la Comunitat Valenciana y en España llevan subiendo desde mucho antes de la guerra”.

El presidente del PPCV ha señalado que echar la culpa a los demás es “una cuestión huidiza, poco seria, poco responsable de un gobernante que no asume su responsabilidad”.

“Cuando hablamos de bajar impuestos no solo vale que se reivindique a los demás, hay que asumir las competencias de cada uno y bajar los impuestos que son de su competencia”, ha aseverado Mazón.