El transporte avanza en la vuelta a la actividad aún con la presencia de piquetes en la Comunitat Valenciana

El transporte va avanzando en la vuelta a la normalidad de su actividad en la Comunitat Valenciana, aún con la presencia de piquetes en algunos puntos y con un plan de contingencia en el puerto de Valencia para ordenar la operativa de mercancía de carga y descarga.

El secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos García, ha advertido de que hay procesos que todavía tardarán en normalizarse pero la semana ha arrancado en circunstancias “muy distintas” a las de las dos semanas anteriores con la huelga del transporte.

Los camiones “están desarrollando con normalidad su trabajo” en la Comunitat, aunque en otros lugares como Andalucía o País Vasco siguen las dificultades.

Hay piquetes en algunos puntos pero el despliegue policial ha sido suficiente este martes para que no se hayan producido problemas desde primera hora, ha apuntado García, para señalar la vulnerabilidad de los vehículos ante acciones como la colocación de clavos para impedir la circulación.

Sobre el puerto, las dificultades del lunes se han rebajado hoy pero las terminales están llenas de mercancía de importación y por el momento no se puede descargar hasta que no se descongestione el espacio, lo que obliga a no poder entregar la mercancía que tiene que salir desde la industria y almacenes de la Comunitat.

García ha señalado que no se puede establecer un porcentaje de camiones que secunda la huelga de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte pero representan una pequeña parte del total en esta región.

Por eso, el impacto de la huelga debió haber sido menor días atrás, pero se acrecentó debido a las coacciones que hubo para limitar la actividad.