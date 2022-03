Las gasolineras valencianas advierten sobre cierres mañana por no poder aplicar el descuento

El presidente de la Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio, Juan José Sánchez Segarra, ha aplaudido este jueves la intención del Consell de adelantar fondos a estas empresas para que puedan aplicar el descuento de 0,20 céntimos comprometido por el Gobierno a partir de mañana, pero advierten de cierres si no se concreta esta medida.

La Conselleria de Hacienda está estudiando varias posibilidades para apoyar a las gasolineras, especialmente las de menor tamaño o independientes, para que puedan aplicar este descuento, de modo que una de las opciones podría ser la de adelantar esos fondos vía el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con créditos sin intereses.

“Es una buena intención, aunque se trata de un asunto realmente ministerial y no es una solución óptima. No la despreciamos, pero nos tememos que tendremos que aportar documentación y que se nos comerá la burocracia, dos o tres semanas no nos las quita nadie, salvo que nos pidan el número de cuenta y el lunes tengamos el dinero”, explica a EFE el responsable de esta patronal de estaciones de servicio.

“Los 20 céntimos por litro se han de empezar a descontar mañana, y no sabemos cómo ni cuándo se nos va a pagar ese dinero, es un verdadero ‘empastre’. Por eso, estamos convencidos de que muchas gasolineras no abrirán, porque no pueden hacer frente a esos descuentos, no pueden anticipar entre 1.000 y 2.000 euros diarios sin que se concrete cuándo los van a recuperar, porque luego no podrán comprar más combustible”.

“Ha habido tiempo para hablar y concretar, no son formas de hacer las cosas. Nos enfrentan a los clientes, el Gobierno les dice que habrá descuentos y la gente apura para venir a llenar el depósito mañana, pero se van a encontrar con gasolineras cerradas”, advierte.

“Para arruinarme prefiero dar vacaciones a los trabajadores o pedir un ERE hasta que esté clara la forma y cuándo vamos a cobrar”, concluye este empresario.