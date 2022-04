Hosbec pide a Puig que aparque la tasa turística “por inoportuna e inaplicable”

El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que “aparque” la tasa turística por considerarla “inoportuna e inaplicable”.

Mayor, acompañado por los vicepresidentes Fede Fuster y Javier Vallés y la secretaria general, Nuria Montes, han mantenido hoy una reunión de trabajo con el presidente de la Generalitat Ximo Puig y el secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer, ha informado Hosbec en un comunicado.

Además de la tasa turística, han sido objeto de esta reunión la valoración del inicio de la temporada turística con la Semana Santa y la previsión del verano y las estrategias del sector para la sostenibilidad a través de la autoproducción de energía eléctrica de fuentes renovables y limpias.

“Tanto las bases del partido, como los responsables de los ayuntamientos o de la política turística y fiscal rechazan la tasa turística, una nueva figura impositiva que nadie ha pedido, pero que algunos enarbolan como un símbolo” ha indicado Mayor.

Desde Hosbec se ha indicado a Puig que “solo el hecho de tener esta posibilidad (la tasa) encima de la mesas perjudica al sector, porque varios medios británicos ya están advirtiendo de la nueva tasa y las contrataciones del mercado de negocios que se hacen con dos años de antelación ya están condicionando precios para que sean los hoteles los que, en caso de prosperar la iniciativa, se tengan que hacer cargo de su coste”.

Por otra parte, tanto el Gobierno Valenciano como los empresarios se han mostrado muy interesados en explorar iniciativas en materia de producción de energía eléctrica a través de fuentes limpias, y especialmente del sol.

“No sólo se reduciría la dependencia energética de otras fuentes y el coste desorbitado al que actualmente se está contratando sino que se apuntalaría una importante estrategia de sostenibilidad, de reducción de la huella de carbono y un proyecto altamente transformador en la línea de los Fondos Europeos Next Generation”, han señalado desde Hosbec.

Por ello, se ha acordado iniciar una línea de trabajo conjunta para poder poner en marcha un proyecto colaborativo mixto, público-privado, con el objetivo de poder producir, por ejemplo, un porcentaje importante del consumo eléctrico del sector hotelero: acercarse al 50 % en un primer proyecto sería “una importante palanca de cambio”.

Según Mayor, “estos sí que son proyectos de sostenibilidad que ponen de nuevo al sector hotelero valenciano en primera línea de vanguardia, y no las iniciativas que sólo buscan recaudar nuevos impuestos para mostrar su animadversión por un sector tan esencial en nuestra economía”.

No se va a aplicar

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este martes que la tasa turística “realmente no se va a implantar en prácticamente ninguna ciudad” de la Comunitat Valenciana, ya que “la inmensa mayoría de Ayuntamientos ha decidido no hacerlo”, y cuentan con su apoyo en esa postura. Puig ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que hay que “superar esta situación que no tiene mucho sentido”, pues el “problema real” del sector turístico no es esta tasa, sino que tiene que ver con los precios, en cómo volver a la normalidad que había antes de la pandemia y en conseguir nuevos mercados. ”Intentar hacer de la tasa, para bien o para mal, el gran elemento del sector del turismo, no tiene ningún tipo de sentido, es absurdo”, ha manifestado el presidente, quien ha reiterado que “no es el momento” de plantear esta medida.

A su juicio, lo que hay que hacer es posicionar mejor al turismo de la Comunitat Valenciana con distintas acciones, y ha asegurado que ningún Gobierno de la historia de la Comunitat Valenciana ha apostado más por el turismo que el actual Consell de la Generalitat. Puig ha considerado que no hay que plantear el debate sobre la tasa turística en términos “catastrofistas”, ya que en muchas ciudades europeas se paga “y no ha sido un desastre”, pero ha insistido en que el problema del turismo valenciano no tiene que ver con esa medida.

Finalmente, sobre las afirmaciones del secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, quien preguntado en À Punt sobre si dimitiría si finalmente se aprueba la tasa ha respondido que “es un escenario”, Puig ha indicado que el responsable de Turismo sabe que cuenta con “la confianza” del presidente.