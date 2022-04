Puig defiende usar mascarillas en sitios con mucha gente y sin ventilar

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este martes la conveniencia de que, a pesar de no ser obligatoria desde mañana, se siga llevando la mascarilla en lugares donde se concentran muchas personas y en espacios cerrados donde no hay ventilación.

Puig ha señalado a los medios de comunicación que la decisión que va a adoptar el Consejo de Ministros de retirar desde este miércoles la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores es “un hito más” en el proceso de “normalización” de la pandemia, lo cual es “extraordinariamente positivo”.

No obstante, ha destacado que el que no sea obligatoria no quiere decir que en espacios determinados no sea” conveniente” seguir usando la mascarilla, e incluso ha opinado que es “bastante recomendable” mantenerla en esos lugares, porque la pandemia “aún está entre nosotros”.

El presidente ha manifestado que “la prudencia siempre es aconsejable”, a pesar de que la incidencia del coronavirus es “mucho menor” y de que se están reduciendo las hospitalizaciones, y ha precisado que en los centros de trabajo serán los servicios de prevención los que finalmente decidirán los aspectos concretos del uso de la mascarilla.

“No es fácil homogeneizar todo, porque hay situaciones bien diferentes”, ha señalado Puig, quien ha recordado que en el transporte público será obligatoria la mascarilla y ha abogado por que “en los lugares donde hay más riesgo se mantenga, y donde hay menos riesgo, no”.

El president ha valorado finalmente que se vayan alcanzando “nuevos hitos en la salida de esta crisis pandémica que tanto dolor y tantas consecuencias negativas ha producido” a la Comunitat Valenciana y a todo el mundo, y ha reivindicado una “normalidad mejorada”, en la que se incorporen las lecciones de la pandemia.