Abogados Cristianos recurrirán el archivo de la denuncia contra los libros de texto de Castellón

La Fundación Española de Abogados Cristianos llevará el caso de los libros de Castellón ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y presentará un recurso de apelación ante el archivo de la causa llevada a cabo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Castellón.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “era de esperar que este juez tratara de cerrar el caso. Es el mismo que ordenó el levantamiento de las cautelares y el que archivó el caso de la cruz de Bechí”.

Según manifiesta la presidenta “no vamos a permitir que esto quede así. Llegaremos hasta el Tribunal de Estrasburgo si fuera necesario para defender a los menores”. ”Es intolerable que en centros públicos se faciliten libros a menores que promueven prácticas tan dañinas como el sexo con drogas”.

Como ya informó LA RAZÓN, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón acordó en octubre la retirada cautelar de los 32 ejemplares de libros “de ideología LGTBI en once institutos públicos de Castellón y en el centro Pi Gros de menores que habían sido facilitados por la Concejalía de Igualdad. Según el auto hecho público por Abogados Cristianos, quien así lo había solicitado, la medida cautelarísima se toma en base a la “urgencia” debido a que cualquier otra vía no evitaría su reparto y podrían producirse “los perjuicios irreparables” que se alegan por la asociación cristiana.

“Cómo superar un bollodrama”, “El fin del armario”, “Transeducar. Arte, docencia y derechos”, “Un año sin nombre”, “Yo soy así y eso no es un problema”, “La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella” o “A la conquista del cuerpo equivocado” son algunos de los títulos requisados. Concretamente, en el libro “Salir del armario” de Bruno Bimbi, se encuentran capítulos que llevan por nombre: “Al obispo le dan por el culo”, “Chaperos en el Vaticano” Y “Alá no es grande y Jesús no nos ama”.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Castellón ha decidido levantar la medida cautelar adoptada por otra magistrada (en un auto anterior, fechado el pasado 15 de octubre) que suspendía la entrega de esos libros y acordaba su retirada.

Sin pruebas de la ilegalidad

Sin embargo, tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada “tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generaltat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana”.

Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, “no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal”, así como tampoco “de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos (...)”.

“No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares”, concreta el auto.

Contra esta resolución recurren ahora Abogados Cristianos.