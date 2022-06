Rigoberta, Zoo y Cat Power, estrellas de los conciertos de Viveros en Valencia

Los conciertos de Vivieros de València vuelven con un cartel que incluye dieciocho propuestas, seis de las cuales estarán encabezadas por artistas internacionales, entre ellos Rigoberta, Zoo, Cat Power y René Pérez.

Las actuaciones comenzarán el viernes 1 de julio y finalizarán el domingo 24 y en los Jardines del Real se pondrán en escena propuestas de géneros diferentes, desde el pop de Cat Power, Crystal Fighters y Simple Minds, el rap reivindicativo de Residente, el reggae de Julian Marley y el espectáculo del guitarrista Steve Vai.

El cartel se completa con formaciones valencianas (Zoo, Los de Marras, Sandra Monfort, Maluks, Tenda) y estatales (La Oreja de Van Gogh, India Martínez, Leiva, Rigoberta Bandini, Los Planetas), según ha informado el Ayuntamiento de València.

La primera artista internacional que actuará será la norteamericana Chan Marshall, conocida artísticamente como Cat Power y lo hará el martes 5 de julio. La vocalista presentará el trabajo “Covers”, publicado en enero, su décimo álbum y el tercero que dedica a canciones otros artistas después de “The Covers Recuerdo” (2000) y “Jukebox” (2008).

El viernes 15 de julio actuará el puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente), conocido por ser miembro fundador del grupo Calle 13 en compañía de sus hermanos (Visitante y iLe), y le seguirá el guitarrista Steve Vai, que aprovechará su actuación para presentar su último trabajo.

Como en ocasiones anteriores, los Conciertos de Viveros acogerán una de las fiestas de presentación del Rototom Sunsplash de Benicàssim, que volverá a celebrarse después de dos años de ausencia entre el 16 y el 22 de agosto.

El domingo 17 de julio será el día de bailar a ritmo de reggae con Julian Marley, único hijo de Bob Marley nacido en Gran Bretaña, y el viernes 22 el espíritu festivo de los Crystal Fighters volverá a los Jardines de Viveros.

Los conciertos concluirán el domingo 24 con Simple Minds, en su retorno en València que se une a la celebración de más de 40 años de éxitos como “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive and Kicking” o “Waterfront”.