Rafael Rubio pide el levantamiento del secreto de cinco piezas del caso Azud

El ex subdelegado del Gobierno en Valencia y ex concejal socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 13 de València en el que le pide que deje sin efecto el secreto de las piezas 2 a 6 del caso Azud.

La defensa de Rubio considera que el auto del pasado 29 de abril, en el que se acordaba el secreto de dicha piezas, “es contrario a derecho” y señala que la declaración de secreto de cinco piezas “amenaza hasta dejar irreconocible el derecho de defensa, porque no es posible articular estrategia alguna”.

“El derecho de defensa, para ser tal, para ser reconocible y no quede afectado su núcleo esencial, requiere una cabal delimitación del marco fáctico y esto no sucede si parte notable de la investigación está declarada secreta”, añade el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, presentado por la defensa del ex alto cargo socialista.

Añade que el levantamiento del secreto parcial “no es más que una mera apariencia porque formalmente se faculta el acceso a la causa, pero materialmente este acceso resulta irrelevante porque carece de función alguna al limitar y/o inhabilitar el derecho de defensa”.

La defensa de Rubio argumenta: “Aquí nos encontramos con la instrucción de una pieza principal declarada secreta durante un periodo desmesurado (64 autos), que ahora se ve amplificado con nuevas y constantes prórrogas en sus piezas (piezas 2 a 6), comprometiendo en mayor medida el derecho de defensa por su diferimiento, y la desproporción de las actuaciones”.

Señala asimismo que “el exceso de celo del Juzgado instructor en sus actuaciones le está llevando al retraso y dilación injustificado de permitir el conocimiento, acceso y participación en las actuaciones con vulneración del derecho de defensa de las partes”.

La defensa de Rubio advierte además de que los periodos sobre los que gira la investigación se refieren aproximadamente a los años 2007-2010, “lo que hace que cada momento que transcurra sin poder acceder a las actuaciones por las partes el derecho de defensa resulte más dañado”.

Denuncia que las prácticas procesales que se aplican en este caso (más de cinco años de instrucción secreta) “recuerdan peligrosamente ese procedimiento inquisitivo, secreto, instruido a espaldas del acusado y sólo desvelado en los albores del juicio”.

La defensa recuerda que a Rubio se le otorgó la condición de investigado en 2019, y durante más de un año “se ha estado llevando una instrucción a sus espaldas hasta que se produjo su detención y tuvo conocimiento de la existencia de la causa”, y posteriormente se retrasó su condición de parte en el procedimiento penal.

Por todo ello, pide al juzgado que admita el recurso de apelación y deje sin efecto las prórrogas de secreto acordadas.