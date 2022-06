La dimisión de Oltra abre el año más complicado para Ximo Puig

El Gobierno de izquierdas se mantendrá un año más. Este es el motivo por el que la ya ex vicepresidenta decidió presentar su dimisión este martes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le marcó el camino que debía seguir en cuanto se conoció su imputación. Tenía dos opciones, o dimitía ella o tendría que destituirla.

El Consell nacido del Pacte del Botànic está roto. Seguirá rodando hasta que se convoquen elecciones, pero ya nada será lo mismo.

Presidencia de la Generalitat ha mostrado su respeto por la decisión de Mónica Oltra de dejar el Gobierno valenciano y también su escaño en Les Corts tras su imputación judicial, y considera que va en la línea de la reflexión colectiva que ha reclamado en los últimos días el presidente, Ximo Puig.

Se han limitado, por tanto, a mostrar su respeto por la decisión de la hasta ahora vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, reconocieron su figura y le agradecieron el trabajo realizado. Además, han asegurado que el Gobierno valenciano seguirá trabajando por el futuro y el progreso de los valencianos. Se trata de declaraciones sin carga política con las que se trata de suavizar una situación muy compleja.

Oltra ha desvelado durante la rueda de prensa que no había avisado al presidente Ximo Puig de su decisión insinuando que era la única manera de que no se filtrase. Además, ha dicho que su comparecencia ante los medios podía entenderse como un comunicado oficial. Por tanto, no entraba en su planes llamar al presidente y ha desvelado una conversación privada entre ambos para evidenciar que la confianza entre ambos se perdió hace tiempo.

Ha aludido a 2019, cuando Puig decidió adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales. «En este momento fue como si me cesara, y yo se lo dije al presidente». La conversación se produjo después de los comicios cuando la mayoría de izquierdas volvía a ser posible.

Desde entonces se han sucedido los desencuentros entre ambos partidos. Todos se han acabado solucionando a pesar de que las diferencias entre Compromís y PSPV se han ido haciendo cada vez más notables. La mayor prueba son las diferencias mostradas sobre un proyecto vital para la ciudad de Valencia, la ampliación del puerto.

Sin embargo, a Oltra le gustaba repetir una frase. «El Botànic está a prueba de bombas». La bomba cayó el jueves cuando se conoció su imputación por la gestión realizada en el caso de su ex marido. Se le acusa de haber podido encubrirle para tapar los abusos que cometió a una menor tutelada.

Oltra ha insistido en que ella es inocente, que siempre obró de la manera correcta. Ahora tendrá que demostrarlo en los tribunales. De su inocencia depende su carrera política porque en Compromís aseguran que solo ha dado «un paso al lado».

Para saber si después de todo lo ocurrido podrá haber un nuevo pacto de izquierdas, habrá que ver qué ocurre en los próximos meses y ver si se recomponen las relaciones entre ambas formaciones.

Una mujer combativa

Mónica Oltra se va cargando contra los medios de comunicación y el sistema judicial. Es la gran contradicción de una política que logró llegar a la vicepresidencia de la Generalitat precisamente gracias a la gran repercusión mediática que tuvieron sus denuncias y acciones contra el PP.

Nacida en Alemania, siempre se ha mostrado como la voz de los más débiles. Por ellos, ha dicho este martes, lloraba en su despedida. A los 15 años volvió a Valencia, donde inició una militancia política que arrancó en el Partido Comunista y que le llevaría a Esquerra Unida y finalmente a Compromís, coalición en la que se integra su partido, Iniciativa del Poble Valencià. Abogada de profesión ha conquistado a las principales figuras de la izquierda, entre ellas a la vicepresidenta Yolanda Díaz.