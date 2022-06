Detenido tras incendiar una casa en Valencia con una mujer dentro

La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre de 56 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras al parecer intentar incendiar un domicilio en cuyo interior se encontraba una mujer.

Según fuentes policiales, los hechos se produjeron este domingo sobre las doce y media de la noche, cuando los agentes fueron alertados para que se dirigieran una calle de la zona del distrito de Marìtim, donde al parecer un varón habría prendido fuego a una vivienda, huyendo después del lugar.

En el interior de la vivienda localizaron a la propietaria, que le manifestó que momentos previos habría escuchado golpes en la puerta del garaje y habría observado a través de la ventana varias piedras, aunque no le dio importancia.

No obstante, posteriormente llamaron a su puerta y al abrirla se percató de que el bajo de la misma estaba quemado y observó una botella de alcohol a escasos metros, según las fuentes.

Los agentes averiguaron que al parecer un hombre, después de lanzar piedras contra la puerta de un garaje, se habría marchado al percatarse que habría personas en el interior.

A continuación, habría regresado con un bote de un líquido inflamable con el que habría prendido una pelota para tirarla contra la fachada de la vivienda, aunque un vecino, al observar lo sucedido, habría sofocado el incendio con un cubo de agua.

Los agentes identificaron al presunto autor de los hechos y lo localizaron posteriormente, desprendiendo un fuerte olor a alcohol.

En presencia de los policías adoptó una actitud chulesca y alterada y dijo frases como “hoy no he conseguido matarlo, pero lo voy hacer” y “a la próxima no me vais a detener porque ya lo habré matado”.

Finalmente, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y el arrestado, al que le constan antecedentes policiales, ha pasado este lunes a disposición judicial.