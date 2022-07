Las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana denuncian que el Consell les debe 50 millones de euros

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (AERTE) ha afirmado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas debe 50 millones de euros a residencias privadas.

La asociación ha explicado que esta deuda la conforman 36 millones de euros por el concurso de las 3.300 plazas residenciales del año 2021, a los que hay que sumar 13 millones correspondientes a gestiones integrales.

Desde la patronal han denunciado que las residencias no son las únicas que se encuentran en esta situación ya que “muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación: sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios”.

“Comentamos esta situación en la reunión que mantuvimos con la vicepresidenta y consellera, Aitana Mas, hace dos semanas y se nos informó de que se iba a resolver en este mes, pero todavía no están contabilizadas las facturas en el sistema informático lo que, desde nuestro punto de vista, impide que se puedan pagar en breve”, ha lamentado el presidente de AERTE, José María Toro.

Desde la asociación han calificado de “insostenible” la situación y han asegurado que pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia.

“Aunque se han hecho algunos pagos, la situación general no ha cambiado. Estamos en la última semana de julio y nos tememos que lo que no se pague esta semana ya no se pagará hasta septiembre, lo que dificultará el pago de las nóminas de este mes para muchos centros”. ha afirmado Toro.