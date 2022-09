Mulet (Compromís): “¿Es más justa la petición de indulto de Griñán que la de un kamikaze que mata a otro conductor?”

“¿Es más justa la petición de indulto a Griñán que la de un kamikaze que mata a otro conductor?” La respuesta para Compromís es que sería “hipócrita”. El senador de la formación nacionalista, Carles Mulet, considera con es innecesaria la petición del PP de modificar este derecho de gracia y ha reclamado “que se elimine este apaño que busca atenuar las penas”, “lo que toca es que sean justas”.

A juicio del senador Mulet “se retrotrae la justicia a la Edad Media, donde por gracia divina del monarca se anulaban las condenas impuestas por los tribunales” y se ha preguntado que “si se reconoce que las penas son excesivamente duras, ¿por qué no trabajamos en que las penas sean justas?”.

Así el portavoz de la coalición se ha mostrado contrario a regular esta medida que parte de una ley provisional de 1870, cuando “se debería eliminar” por suponer una injerencia del ejecutivo en el poder judicial. “¿Qué valor tiene decir que me he equivocado, lo siento mucho y no volverá a ocurrir’?”.

Ha censurado las pretensiones que el Gobierno argumente jurídicamente decisiones puramente subjetivas y políticas y les ha recordado los indultos practicados por PP y PSOE a golpistas del 23-F, del GAL, exministros como Barrionuevo o Vera, banqueros corruptos, jueces, narcotraficantes o torturadores.

En el caso de pervivir esta figura del indulto, el senador ha enumerado que no debería ser aplicable en casos de corrupción política, financiación ilegal, contra la hacienda pública, en casos de tortura, homicidio, violencia de género, contra la salud pública, delitos contra el medio ambiente o tráfico de drogas y garantizando que no habría injerencias religiosas en la concesión.

Jóvenes de Pego

Mulet ha lucido una camiseta en apoyo a los 14 jóvenes de Pego, a los que la Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel por repeler de forma espontánea a un grupo neonazi que se desplazó hasta esta localidad de la Marina Alta el 18 de octubre de 2020, sin que hubiese ninguna detención al grupo neonazi, a pesar que se arrestó a los acusados antifascistas durante los días posteriores.

El incidente se produjo cuando una treintena de ultras vinculados al CF Gandia durante un partido de fútbol en el estadio municipal, tomaron las calles de Pego entonando cánticos nazis y profiriendo supuestas amenazas. Como respuesta, centenares de jóvenes acudieran para expulsarlos de la localidad. Como resultado los ultras tuvieron que ser evacuados por agentes antidisturbios de la Guardia Civil.