El PP acusa al Ayuntamiento de Valencia de seguir sin recuperar los 4 millones robados en la EMT

El Gobierno del Ayuntamiento de Valencia de Joan Ribó y el PSOE “sigue sin recuperar los 4 millones robados de las cuentas de la EMT” por la “falta de control en la compañía municipal de transportes y tampoco se ha dado con los autores de la estafa”.

Así lo ha expresado el concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, quien ha señalado que “en estos tres años no se ha recuperado ni un solo euro de los 4 millones robados y la estafa ya nos ha costado 120.000 en pago de abogados en España y China”.

“El primer despacho de abogados de Hong Kong contratado ha cobrado 28.000 euros, un segundo despacho asiático de 30.400 euros, mientras que un despacho de abogados catalanes cobrará 25.000 euros”. A todo ello, habrá que sumar el gasto de 30.200 euros para acusar a la trabajadora que fue despedida de manera improcedente por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

Además, Mundina recuerda que se han tenido que activar protocolos en la EMT que no existían para que no vuelvan a ocurrir una estafa de 4 millones de euros, “de esta manera han reconocido que no existían medias de seguridad en la compañía y es uno de los motivos que hizo posible que se robaran en diferentes transferencias 4 millones de euros de las cuentas”.

E insiste en la falta de formación del personal de administración ante este tipo de delitos, la falta de filtros en la administración como las conciliaciones bancarias diarias, que hubiesen evitado a partir de la primera transferencia los 7 restantes, o que el exgerente y la jefa de administración cuando firmaban pagos y consultasen los saldos.

Mundina ha recordado que el Gobierno de Ribó y PSOE ha convertido la EMT en uno de los bufetes de abogados más numeroso de la ciudad. “A pesar de tener tres abogados en plantilla de la EMT, Ribó y PSOE han seguido contratando con despachos de abogados para tener casi a su servicio más de 15 letrados para defender a la empresa pública que cuesta cerca de 100 millones de euros a los valencianos cada año. Esta es la cantidad que transfirió el último año el Ayuntamiento a la EMT”.

Exige el cese de Grezzi de la EMT

Por todo ello, Mundina exigió al alcalde Ribó el cese de Grezzi de las competencias al frente de la EMT, tras apuntarle a él y los responsables de la compañía en la investigación abierta por la Agencia Española de Protección de Datos por el robo de 4millones de euros de las cuentas de la EMT.

La Agencia Española de Protección de Datos en su expediente sancionador contra la EMT afirmaba que “del procedimiento analizado se revelan evidencias respecto a que las medidas de seguridad tanto de índole técnica como organizativas de la EMT en relación con los datos que sometía a tratamiento, no eran los adecuados, tras la superación por terceras personas de las políticas de seguridad implantadas”.

Finalmente, Mundina señala que “resulta manifiesta y reiterada la falta de diligencia en la gestión de la entidad, que sigue haciendo caso omiso a los informes de entidades como la Sindicatura de Comptes, la Agencia Valenciana Antifraude, la Intervención General Municipal, el Síndic de Greuges o el Consejo de Transparencia, así como las propias auditoras privadas, con ocultación a los miembros del Consejo de Administración de documentación relevante para el ejercicio de sus funciones, al menos en lo que refiere a nuestra experiencia tras nuestra incorporación al Consejo de Administración de EMT en verano de 2019″.