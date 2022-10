Muere una bebé de 15 meses en Villena atragantada con un fruto seco

Una bebé de 15 meses falleció este domingo en Villena (Alicante) por asfixia, al atragantarse con unos frutos secos en la localidad alicantina de Villena.

La menor fue llevada por familiares al servicio de Urgencias del Centro Sanitario Integrado (CSI) de Villena, donde trataron de reanimarla y donde se preparó el dispositivo para llevarla a un hospital, pero ya había fallecido, han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Solo en 2021, los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, gestionaron 297 casos de atragantamiento en la Comunitat Valenciana.

Frutos secos

Los alimentos no seguros por el riesgo de asfixia son todos aquellos de textura dura, es decir, los que no podemos aplastar, entre los cuales destacan los frutos secos que el bebé no debería tomar enteros hasta los cinco años de edad. En cambio los puede comer si estos son triturados, explica la experta la enferma y experta en lactancia materna, Cintia Borja.

Son especialmente valiosos en aquellos lactantes que comen poca cantidad de alimento y no tienen una adecuada ganancia de peso. En estos casos puede ser interesante añadirlos por ejemplo en la papilla de frutas y/o verduras, siendo una forma sana de aumentar la cantidad de calorías, sin variar mucho el volumen de alimento. También algunas frutas como la manzana y la uva se encuentran entre los susceptibles de causas asfixia por atragantamiento.