El presidente de Junta Central Fallera abandona las listas de Compromís para las municipales de 2023

El actual concejal de Comercio y Cultura Festiva, además de presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana ha anunciado hoy a través de su perfil de Instagram que no formará parte de las listas de Compromís y que, por tanto, ni siquiera presentará avales para las primarias de su coalición y, es decir, no estará en las listas de las elecciones municipales. Al menos, por esta formación, puesto que no es la primera vez que se especula con la posibilidad de que Galiana dé el salto al PSPV.

Noticias relacionadas Comunidad Valenciana. Critican el doblaje al inglés del discurso oficial del concejal Galiana

En su post asegura que “después de hacer una necesaria reflexión personal y de haber tenido que tomar decisiones por mi mismo, hace unos días decidí no presentarme. Por lo tanto, y así lo he comunicado al alcalde, no formaré parte de la lista de Compromís per València elegirá en diciembre para las elecciones municipales”.

Galiana abandonará, de esta forma, el gobierno municipal después de dos legislaturas. “No era una decisión sencilla. Han sido casi ocho años muy intensos y maravillosos” pero deja abiertas las puertas a un futuro inmediato: “continuaré trabajando, como lo he hecho siempre, para que un nuevo gobierno de izquierdas tome posesión”. Además asegura que “no descarto nada” pero que “ahora es lo mejor para mi y mi familia”.

Galiana inició su andadura en el ayuntamiento en la legislatura de 2015-2019, en la que sonaba inicialmente para la concejalía de Fiestas aunque, finalmente, se le asignaron otros cometidos, incluyendo el de Comercio y Mercados, que es el que ha mantenido durante todos estos años junto con Relación con los Medios e Innovación. Sin embargo, sí que alcanzó la delegación de Cultura Festiva en Febrero de 2020, cuando su antecesor Pere Fuset renunció a la misma tras ser investigado por el accidente de Viveros que le llevó a renunciar a este cargo, quedándose tan sólo con Agenda Digital. De la misma manera, Galiana heredó la portavocía del grupo municipal.

Su lista de agradecimientos está formado por tres personas: Consol Castillo “por enseñarme el camino para introducirme en el partido”, Mónica Oltra “por haber sido un apoyo permanente durante tanto tiempo, incluso en estos últimos días” y su asesora Mar Argente.