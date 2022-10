Ciudadanos pregunta “cómo se van a disparar las mascletàs” en la nueva Plaza del Ayuntamiento de Valencia

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha insistido este miércoles en que la Plaza del Ayuntamiento de València “es y tiene que seguir siendo la catedral de la pólvora” y ha mostrado su preocupación por la integración de las mascletás en el proyecto para la reforma de este espacio.

“Si los valencianos no pueden seguir disfrutando de la mascletá en las mismas condiciones de visibilidad y sonoridad que han tenido hasta la fecha, esto no tiene ningún sentido”, ha afirmado en un comunicado.

Y además, ha añadido: “La mascletá y todos los actos de la pólvora se tienen que poder disfrutar desde la Plaza del Ayuntamiento y también desde todas las calles colindantes, como siempre. Si la distribución y los elementos de la plaza no permiten que esto siga siendo así, al final los únicos espectadores de la mascletá van a ser el alcalde desde el balcón del Ayuntamiento y el president de la Generalitat desde el balcón de Correos, respectivamente”.

“El proyecto no solo tiene que garantizar que se dispare la mascletá, que eso se hará. Tiene que garantizar que todos la podamos disfrutar”. En este sentido, ha mostrado su “preocupación” al recordar que la propuesta que finalmente ha sido seleccionada, Re-natura, “tenía muchos puntos fuertes, pero flojeaba precisamente en todo lo relacionado con la actividad fallera, especialmente con los disparos”.

“Esperemos que todo esto se solucione, porque no podemos permitir que la Plaza del Ayuntamiento pierda su posición como pilar central de la pólvora”, ha subrayado Giner.

“Valoramos muy positivamente el aumento de zonas verdes, la reordenación del espacio de la fuente y que se haya metido más agua en la Plaza del Ayuntamiento. También que se hayan mantenido las zonas de carga y descarga y las líneas de transporte público y de taxis. Pero resaltamos muy especialmente la importancia de las Fallas, que no son un elemento secundario de esta reforma”, ha indicado.

Y, del mismo modo, ha lamentado que no se haya buscado la opinión de los floristas de la plaza después de dar a conocer el proyecto ganador, y no antes: “Esperemos que la promesa de que se va a consensuar con ellos la ubicación y la forma de los puestos sea verdad, aunque nosotros consideramos que el acuerdo tendría que haber llegado antes y no a posteriori”, ha finalizado.