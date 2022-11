Cinco cuestiones que solucionarán tus dudas sobre la extracción prenatal del calostro

La extracción prenatal de calostro consiste en extraer de forma manual pequeñas cantidades de calostro durante la etapa de la gestación, para de este modo, si fuera necesario, este calostro pueda ser administrado posteriormente al bebé tras el parto.

Antes de empezar a explicar esta técnica, me gustaría aclarar y resaltar que las madres que quieran realizar la extracción prenatal de calostro no deben desanimarse si durante los primeros intentos no consiguen extraerse más que unas pequeñas gotas de calostro o incluso ninguna, es algo perfectamente normal y no es un vaticinio, de que, a posterior tras el parto, no se consiga tener leche.

¿Cuándo y como hacer la extracción prenatal de calostro?

Lo recomendable es empezar alrededor de la semana 36 de gestación, y la frecuencia diaria recomendada para realizar la técnica es de 2-3 veces al día, siendo suficiente una duración de 10-20 minutos en cada extracción.

Como se trata de poca cantidad, es decir, del pecho no va a fluir más que pequeñas gotas de calostro, este puede recogerse con una cuchara sopera limpia, para posteriormente ser aspirado con una jeringuilla de 2- 5 ml, sin llegar a llenarla del todo, ya que el volumen de leche aumentara con la congelación. Tener en cuenta que, posiblemente en una sola extracción no se consiga rellenar la jeringuilla, por lo que, entre extracción y extracción, esta se puede guardar en la nevera, para ser utilizada en las siguientes extracciones de ese día, para una vez, completada la cantidad deseada pasar a ser congelada.

Técnica para la extracción manual de calostro

Empezar con una adecuada higiene de manos. Antes de empezar con la extracción, para estimular el reflejo de eyección de la leche se recomienda realizar un masaje manual en ambos pechos, también la aplicación de calor local o una ducha de agua caliente puede ayudar. Existen numerosos videos que se enseñan la extracción manual de leche que pueden ser muy útiles

Para extraer el calostro la madre debe colocar los dedos a una distancia de unos 2-3 cm del pezón, es decir, el dedo pulgar encima de la areola y el dedo índice junto al resto de dedos debajo de la mista, consiguiendo formar una letra C. En esta posición apretar suavemente el pecho hacia dentro (hacia las costillas), a la vez que intenta comprimir ambos dedos (pulgar e índice) entre sí, como si fueran a tocarse, de este modo ira comprimiendo rítmicamente el seno hasta que consiga que aparezcan las primeras gotas de calostro, dejando de comprimirlo cuando cese el goteo, para pasar al otro pecho.

¿Cómo conservar y transportar el calostro?

Con el fin de evitar que el calostro adquiera olores de otros alimentos que haya en el congelador es conveniente guardar las jeringuillas en el congelador todas juntas introducidas en una caja de plástico o recipiente exclusivo para ellas.

El día del parto, para su transporte al hospital, es conveniente utilizar una bolsa isotérmica con placas de hielo, manteniéndolas en la misma caja o recipiente que han estado guardadas.

Lo recomendable es que las jeringuillas sean etiquetadas con el nombre para que de este modo el día del parto al ingreso en el hospital estas puedan ser guardadas en el congelador y evitar así posibles confusiones.

Las jeringuillas se sacarán del congelador media hora antes de su uso, dejándose que se descongelen a temperatura ambiente o también se pueden descongelar manteniendo la jeringa entre las manos o mediante el empleo de agua caliente. Eso sí, una vez descongeladas deben ser usadas durante las 8 horas siguientes.

¿Cómo ofrecer el calostro extraído al bebé?

La forma idónea de alimentar al bebé es que este mame directamente del pecho, pero cuando está medicamente indicado el uso de suplementos, bien porque el recién nacido no puede mamar directamente del pecho, separación madre-bebé, también si la cantidad que está tomando directamente se considera que no es suficiente y/o existe un riesgo potencial de hipoglucemias, deshidratación, una perdida excesiva de peso, etc, se ofrecerá el calostro extraído prenatalmente cada 2 horas o siempre que el bebé muestre interés por buscar el pecho. La cantidad a ofrecer es muy variable y puede oscilar entre 5-10 ml en cada toma.

La administración se realizará de forma lenta y el modo de administración estará en función de las características del lactante, de su capacidad de succionar, así como las preferencias y comodidad de la madre, pudiendo utilizar diversas técnicas, como el dedo-jeringa, usando la misma jeringa con que se recolecto, el finger-feeder, una cuchara pequeña o mediante un vasito. Todas ellas intentan evitar la confusión con la succión del pezón en recién nacidos que bien a la vez de tomar el suplemento también realizan succiones al pecho o que se prevé que en algún momento lo van a hacer.

Si el bebé por algún motivo no puede mamar directamente del pecho, la madre a la vez que le ofrece el calostro que se ha extraído de forma prenatal, debe realizar extracciones de calostro tras el parto preferentemente de forma manual, aunque también puede utilizar el extractor eléctrico. La extracción estimulara el pecho favoreciendo la pronta subida de la leche, permitiendo tener calostro fresco para la siguiente toma.

A pesar de todas estas ventajas que tiene el calostro, este todavía es un gran desconocido para muchas madres. Si todas fuesen conocedoras de los beneficios de esta leche, ninguna ofrecería preparados de leche d fórmula a su bebé pudiendo dar calostro.