Juan Roig: “Los errores forman parte de la construcción del sueño, hay que reconocerlos y salir fortalecidos”

Equivocarse para aprender, salir adelante y más fuertes. Este es el mensaje que el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha dado a 130 jóvenes de familias empresarias. “El camino no es fácil y no tiene atajos” y ha añadido que no se fracasa mientras se recorre, porque los errores que se cometen forman parte de la construcción de ese sueño y solamente ha de tenerse la humildad de reconocerlos, de rectificar y aprender de ellos para salir fortalecidos.

En el tercer Encuentro Conectando Forums, se han reunido 130 miembros de generaciones de empresas pertenecientes a asociaciones de empresarios y empresas familiares de la Comunitat Valenciana, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

En ese espacio de formación y negocios, los jóvenes conviven durante dos días y comparten inquietudes y valores en torno a la empresa familiar.

Los asistentes han conocido las instalaciones de Marina de Empresas, complejo de Juan Roig en València para la formación, el emprendimiento y la inversión, y el presidente de Mercadona ha compartido con ellos cómo ha ido construyendo el sueño de su juventud.

También ha animado a los jóvenes empresarios a participar activamente en la sociedad, porque los empresarios, junto con las trabajadoras y trabajadores, “somos el motor del mundo -ha dicho- para crear riqueza que, si la sabemos gestionar, se traduce en bienestar para todos”, según informa la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

El grupo ha conocido de la mano de Raúl Royo y Santiago Royo, de Royo Group, la trayectoria de la empresa. El primero ha señalado que las compañías son tan valiosas como las personas que las conforman y que el cuidado del talento es clave, y ha destacado que a lo largo de su historia la compañía ha sabido adaptarse a los cambios sin perder de vista su esencia.

Santiago Royo ha explicado la evolución de su “family office”, cuyo propósito fue pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria y conseguir diversificar el patrimonio de la familia en varios negocios.

Vicente Boluda, presidente de Boluda Corporación Marítima y de AVE, ha abierto la cena coloquio en la que María José Félix, directora general de Helados Estiu, y Javier Romeu, de Tiba, han intercambiado experiencias, reflexiones y aprendizajes en torno a la empresa familiar.

Para Boluda, las empresas familiares tienen un arraigo especial con el territorio y deben ser motor y ejemplo para el conjunto de la sociedad, mientras que Félix ha asegurado que compartir valores es esencial para que el trabajo fluya, pero también tomar decisiones, con empuje y determinación, la gestión adecuada, la comunicación y el trabajo en equipo.

Según Javier Romeu, la empresa familiar es aquella que funciona como una familia: “Basada en el respeto, el cariño, la confianza, con un proyecto común y que sabe valorar las diferencias”.