Mazón critica el requisito lingüístico: “Lo que cura es la formación, no los prejuicios”

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este sábado que “lo que cura y lo que sana es la formación y la experiencia y no el prejuicio lingüístico porque con sectarismo e ideología no vamos a poner solución al caos en la sanidad pública valenciana”.

Así se ha manifestado Carlos Mazón durante el acto de proclamación del candidato del PP en el municipio Alicantino de San Vicent del Raspeig, Pachi Pascual, ha informado el partido en un comunicado.

“El Consell de Puig debe ocuparse de solucionar los enormes problemas sanitarios, porque padecemos un sistema público abandonado y en precario por pura ideología, con saturación de urgencias, falta de personal y deterioro de infraestructuras”, ha asegurado.

“La última idea de Puig es que los parámetros para valorar la fase de concurso de acceso a una plaza en sanidad establezcan un 70 % de la baremación en base al tiempo trabajado pero sin puntuar la experiencia profesional al margen de la sanidad pública valenciana”.

“Si han trabajado en otra autonomía o en la sanidad privada, no les cuenta. Otro 15 % en función del grado de conocimiento del valenciano y un 15 % más, hasta completar el 100 % por formación. Con esta propuesta, los conocimientos de valenciano valen un 15 % pero tener una tesis doctoral en medicina solo un 5 %”, ha lamentado.

Mazón ha señalado que “en el PPCV estamos a favor de valorar el valenciano como mérito, pero no como obligación, y esta propuesta del Consell de Puig es un requisito encubierto, que provocará que profesionales de fuera no puedan consolidar plaza en la Comunitat y que otros de la propia Comunitat se marchen por no tener acreditado el valenciano”.

“No tiene sentido porque la Comunitat es la que menos personal de enfermería tiene y la quinta por la cola en número de profesionales de la medicina. Al final quien paga las consecuencias es el paciente por una merma de profesionales”.

El presidente del PPCV ha pedido a Puig que “aparque la ideología y prime las competencias profesionales en los criterios de baremación. Las decisiones políticas no deben marcar el camino de la sanidad pública valenciana con criterios desproporcionados, faltos de sentido común y sin ningún respeto a los profesionales. Pedimos expresamente la retirada de la propuesta y una nueva baremación”.