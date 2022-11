La inflación y la subida de precios pueden limitar el gasto en las compras del Black Friday

Las compras en el denominado Black Friday pueden verse limitadas este año debido a la situación económica motivada por el incremento de precios y la inflación, la incertidumbre de los tipos de interés y la falta de liquidez de las familias, aunque las expectativas son “relativamente optimistas” para las grandes superficies mientras el pequeño comercio sigue preocupado por el ajuste de sus márgenes.

El Viernes Negro, que constituye el arranque de la campaña comercial de diciembre y coloca a los consumidores en “modo Navidad”, se celebra este próximo fin de semana, el último de noviembre, y cada año afecta más a todos los sectores y se amplía a toda la semana con la denominación de “preBlack” u otra.

Los descuentos se sitúan entre el 30 y el 40 por ciento, con promociones puntuales que pueden ser mayores, y los artículos de ropa y complementos, que hasta ahora han registrado unas ventas muy flojas debido al alargamiento del verano climatológico, van a tener “buenos descuentos” y stock suficiente para atender la demanda, según el portavoz de Anged (Asociación de Grandes Empresas de Distribución) en la Comunitat Valenciana, Joaquín Cerveró.

Anged es “relativamente optimista” en cuanto al peso y el impacto de esta promoción: el consumidor está cada vez mejor informado y tiene más posibilidades de comparar y ver, desde el sofá de su casa, “qué, cuándo y dónde”, y suele responder bastante bien a estas ofertas.

“Nos ponemos en modo Navidad”, comenta Cerveró sobre el preludio de un mes de compras que para los comercios se traduce en un periodo de aperturas en domingos y festivos, ya que este domingo, 27 de noviembre, el martes 6 de diciembre y el domingo 18 de diciembre están permitidas para toda la Comunitat, además del domingo 4, jueves 8 y domingo 11 de diciembre para las Zonas de Gran Afluencia Turística.

Para la asociación del pequeño comercio Confecomerç, el Viernes Negro de 2022 está marcado por un contexto de márgenes más ajustados para las empresas por unos costes estructurales cada vez más altos y no prevé un balance de ventas equiparable al periodo precovid.

Entiende que la campaña va a ser menos agresiva en el comercio por internet que años anteriores debido a los costes del transporte, que provocará “una menor incidencia de paquetes y una acción más descafeinada en las grandes plataformas”.

La menor capacidad de compra de los consumidores inquieta a los vendedores de cara a las últimas semanas del año, que sufren un aumento de costes estructurales y variables y en algunos casos (carnicerías, panaderías) la fluctuación de los precios de las materias primas básicas para la elaboración de sus productos, lo que unido a los costes energéticos complican el mantenimiento de los negocios.

Los comercios de proximidad tienen preparados sorteos y promociones y prevén una mayor demanda en los artículos electrónicos, pequeños electrodomésticos, equipamiento de hogar y personal, especialmente la ropa de abrigo y los complementos.

Confecomerç recuerda el impacto positivo de la compra en el pequeño comercio tanto para el territorio como para el medio ambiente y destaca los valores que aporta al comprador: cercanía, especialización, asesoramiento y atención personalizada.

Cuánto gastamos

El consumidor valenciano gastará un máximo de 150 euros en las compras del Black Friday (un 15 por ciento menos), y un 47 por ciento tiene previsto comprar menos que otros años debido a la situación económica motivada por el incremento de precios y la inflación, mientras que un 30 por ciento no comprará ningún artículo por no necesitar ningún producto, por considerar que estas promociones solo fomentan el consumismo o por no creer que se trate de descuentos reales, según una encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana.

Este año el porcentaje de encuestados que manifiestan que gastará menos se duplica (de un 22 por ciento del año pasado a un 41 por ciento), y el número de indecisos también aumenta.

Se mantiene respecto a otros años los productos preferidos -ropa y calzado, tecnología, electrodomésticos y perfumería y cosmética- y varía el aumento de la presencialidad en las compras debido a la situación de mejora de la COVID, del 34 por ciento del año pasado a cerca del 50 por ciento.

Los jóvenes son los que más compran por internet (más del 70 por ciento) y reconocen en un elevado porcentaje, superior al 60 por ciento, que si encuentran un buen producto pueden comprarlo.

Los ciudadanos se informan mayoritariamente de las ofertas por internet y redes sociales, con un aumento de casi de 10 puntos respecto a otros años.

El secretario de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada, ha manifestado que en un periodo de ofertas , descuentos y promociones como este los derechos de los consumidores “no deben ni pueden desaparecer”, y por eso es importante la calidad de los productos.

Contrataciones para la semana navideña

En la Comunitat Valenciana se prevén un 8 por ciento más de contratos para la campaña de Navidad y el Viernes Negro, algo más de 177.000, que supone una cifra moderada e inferior a la de los últimos ejercicios, según Adecco, que estima que un 20 por ciento de ellos son fijos discontinuos.

Estos contratos corresponderían a comercio electrónico, distribución, venta al por menor, logística y transporte, gran consumo, alimentación, y hostelería y turismo.

Anged no dispone de datos concretos de contrataciones en las grandes superficies de personal de venta o apoyo a la venta pero estima que se situarán en cifras similares a 2021, todavía por debajo de la prepandemia en un 10 por ciento.

Los contratos navideños comienzan a incorporarse ya la semana del Black Friday y se prolongan más allá de diciembre, para las rebajas de enero.

Recomendaciones para los consumidores

- Evitar la compra impulsiva, tanto presencial como por internet.

- Hacer una lista planificada de necesidades, personales y de regalos.

- Limitar el presupuesto de gasto.

- Analizar las ofertas y su publicidad para evitar trampas y engaños.

- No dejarse llevar sólo por el porcentaje de descuento: hay que comparar el precio anterior y el posterior con el descuento.

- En compras por internet, hay 14 días para devolver el producto. Es mejor optar por la tarjeta prepago, tarjetas de crédito limitado o Paypal, vigilar la seguridad de las páginas web y evitar transferencias bancarias si no nos fiamos del vendedor.

- Las garantías de los productos son las mismas de siempre.