El Corte Inglés de Valencia presenta la clásica prueba de atletismo Pas Ras

Hoy se ha presentado en El Corte Inglés de Avenida de Francia la 34 edición del Pas Ras al Port de València Hapag Lloyd, una de las pruebas pioneras del atletismo popular en la ciudad que recorrerá el Paseo Marítimo y la Marina Real, cruzando el puente giratorio del canal de Copa América. Esta edición se celebrará el domingo 18 de diciembre, a partir de la 9 de la mañana, y espera recibir a más de 3.000 corredores.

El acto ha contado con Borja Santamaría, gerente de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia; Manuel Garsando, presidente del Club de Atletismo Poblats Marítims; Paco Prado de APORTEM, y Pau Pérez Rico, director regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

En esta prueba atlética, organizada por el Club de Atletismo Poblats Marítims con la colaboración de El Corte Inglés, las distancias a recorrer serán de 500 m. para la categoría hasta 9 años, de 1.000 m. para la categoría de 10 a 13 años, de 1.500 m. para la categoría de 14 a 17 años, y de 10.000 m. homologados para las restantes categorías: Junior (sub 20) – 18 – 19 años, Promesa (sub 23) – 20, 21 y 22 años, Senior – de 23 a 34 años, Veterano (máster) – a partir de 35 años, Veterano A – de 35 a 44 años, Veterano B – de 45 a 54 años, Veterano C – de 55 años en adelante.

Con su primera edición en 1987, el Pas Ras es ya un clásico de las carreras urbanas de Valencia, un evento deportivo que cuenta con la participación de cerca de 3.000 atletas, con un recorrido incomparable por la fachada marítima de Valencia donde el azul omnipresente del mar acompaña a los corredores durante todo el recorrido.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el miércoles 14 de diciembre en las plantas de deportes de El Corte Inglés Pintor Sorolla (5ª planta), El Corte Inglés Nuevo Centro (5ª planta – Edificio Moda y Tiempo Libre) y El Corte Inglés Avenida de Francia (5ª planta), así como en la web de la carrera.

El Corte Inglés Avenida de Francia acogerá, el viernes 16 y el sábado 17 de diciembre, la Feria del Corredor donde los participantes recogerán el material para realizar la carrera, incluido el dorsal.

La aportación solidaria de 1€ por corredor la destinará APORTEM a la compra de material deportivo para niños en situación de exclusión social.