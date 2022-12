Feijóo dice que ayer fue un día negro para la democracia “porque ganó el independentismo”

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ha dicho esta mañana en Valencia que “lo que ocurrió ayer en el Congreso acredita que estamos en un día negro de la democracia española. Será recordado porque por primera vez ganan en las Cortes Generales el independentismo y pierde el Constitucionalismo”. Y ha explicado que “se deroga un delito que existe desde hace siglos, que su última redacción es de 1995, conocido como el código de la democracia redactado por el PSOE, que es delito de sedición y se facilitan los referéndums en España”.

En opinión de Feijóo “por primera vez se rebajan las penas a los corruptos por malversación de fondos públicos y se facilita que se use dinero público para declaraciones de independencia y para formular referéndums”.

También que “por primera vez, utilizando el Codigo Penal, se intenta y va conseguir el control por parte del Gobierno del TC, y la humillación de las competencias del CGPJ”.

Feijóo ha realizado estas declaraciones antes de reunirse con la cúpula del empresariado valenciano representado en la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. Ha explicado que “el Gobierno de España acredita que no hay límites, ha llamado a los jueces fachas con toga y ayer los parlamentarios socialistas y sus socios han dicho que los magistrados del Constitucional quedan homologados a los guardias civiles golpistas del 23F. No todo vale para mantenerse en el poder, no todo es legítimo cuando se sabe que se está legislando de forma ilegal y en contra del TC”.

El líder del PP ha explicado que “ayer comprobamos que aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña de 2017 fueron menos graves que las de ayer, porque en el 2017 el PSOE estaba con la Constitución, y ayer la abandonó”.

Feijóo ha hecho hincapié en que “todo esto nos lleva a seguir defendiendo la Constitución, el Estado de Derecho y nos lleva a mandar un mensaje a todos los españoles. Nos lleva a seguir reivindicando el respeto al TC, decida lo que decida, a la independencia judicial, decidan lo que decidan, y si no estamos de acuerdo cualquier ciudadano puede recurrir”.

“Vamos a seguir respetando la Constitución y la convivencia en nuestro país. Si el gobierno ya no lo hace, la oposición y el PP lo hará. Con tranquilidad y el sosiego que se necesita en el Estado de Derecho. Lamentablemente hemos comprobado que Sánchez no tiene límites, que su único objetivo es resistir y que hoy hemos de aceptar que las minorías han ganado a las mayorías auspiciadas por el Gobierno de España que es, francamente, mucho más grave”.

Feijóo ha hecho “un llamamiento a la calma, a proteger la Constitución y la igualdad de todos los españoles frente a la ley y a todos los ciudadanos que están perplejos de que el Gobierno no tenga límites”.

“El independentismo gobierna en España”

Ha concluido pidiendo “sosiego y que los españoles no olvidemos lo que está pasando y nos dejen votar, que nos consulten y que la minoría cuando se impone a la mayoría tiene derecho a defenderse votando en las urnas”.

Ha pedido a Sánchez “que nos devuelva los votos para ejercerlos nuevamente porque ha incumplido su programa electoral, dijo que no gobernaría con Podemos, ni pactaría con Bildu; ha dicho que los condenados por el procés cumplirían sus pena y los ha indultado y les quita el delito de sedición. Ha dicho que respetaría la independencia del CGPJ y ahora los insulta de una manera inédita. No conozco a ningún presidente de Gobierno de la UE que insulte a los jueces, al poder judicial como lo está haciendo el Gobierno d España y sus socios. Lamentablemente, el independetismo gobierna España”.