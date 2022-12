De alimento para deportistas en la Antigua Grecia a dulce navideño: esta es la historia del turrón

Hoy en día tenemos perfectamente asimilado que en Navidades se come turrón. Es una tradición existente en nuestro país desde hace siglos, pero resulta que no siempre fue así. Los árabes ya consumían un dulce muy similar al que hoy en día conocemos como turrón, elaborado a partir de la mezcla de frutos secos y miel. Ellos fueron los que instalaron esta costumbren en nuestro país, pero no fueron los creadores de la receta.

Según señalan algunas fuentes históricas, ya en la antigua Grecia este alimento se utilizaba, dado su elevado valor energético, como aportación calórica para los deportistas que iban a participar en las Olimpiadas.

A pesar de todo existen diferentes versiones acerca del origen del turrón blando. Unas fuentes afirman que este dulce surgió tras un concurso propuesto por los árabes en el que se trataba de buscar un alimento muy nutritivo que se conservara en buenas condiciones; ya fuese durante una larga estancia o viaje; al mismo tiempo que fueran capaces de transportarlo fácilmente por sus ejércitos sin peligro de intoxicación.

No obstante otras fuentes afirman que el turrón surgió gracias a la elaboración por parte de un artesano de Barcelona, apellidado ‘Turró’, el cual realizó un alimento con materias primas abundantes de la región (almendras y miel) que sería un recurso indispensable en épocas de escasez y hambrunas, ésta versión, del supuesto origen del dulce es la menos respaldada.

El conocido dulce como turrón de Xixona (Jijona en castellano) es un dulce elaborado básicamente con almendras molidas, miel, y clara de huevo; el cual le da la característica de ser más blando que el resto de turrones. El turrón de Jijona es muy popular (gracias al origen de su fabricación) en la provincia de Alicante; actualmente su popularización sobrepasa la provincia, y llega a todo el Estado.

Es un postre navideño que en realidad es muy característico de dichas fechas, ya que se caracteriza por haberse molido la mezcla de almendras con miel; de ahí su característica consistencia y su textura muy pastosa.

Respecto al origen del turrón, existen datos históricos que demostrarían que el dulce ya existía en la villa de Sexona (actual Jijona) ya en el siglo XVI.