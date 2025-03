Abascal da aire a Mazón a rebufo del cerco de la jueza

Los autos que está emitiendo la jueza instructora de la DANA no dejan lugar a dudas de hacia dónde apunta la responsabilidad judicial. Los últimos, conocidos este lunes, piden la imputación de la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y del que fue su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Descarga toda la responsabilidad sobre la Generalitat valenciana, incidiendo en que es la competente en la gestión de las emergencias. Sostiene que ni Aemet ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambos organismos dependientes del Gobierno, cometieron errores y, consecuentemente, no solicita la imputación de sus responsables.

La dureza con la que se pronuncia la jueza ha provocado un nuevo temblor en la política valenciana, con su correspondiente réplica en la nacional.

No obstante, Vox se mostró ayer especialmente contundente en su defensa del presidente Carlos Mazón. Su portavoz en Les Corts, José María Llanos, insinuó que la jueza se está extralimitando en sus funciones. «La instrucción sirve para recabar pruebas, nada más». Insistió también en que su papel no debe ser estar «dictando autos un día sí, un día no».

Llanos remarcó que su cometido no es «considerar nada» y que los jueces de instrucción no deben tomar decisiones que solo corresponden al «juez sentenciador».

Aunque quiso separar esta opinión del terreno político y emitir un juicio desde el punto de vista académico, pues es doctor en Derecho, esta afirmación vuelve a dar aire al presidente Carlos Mazón. Y así es pese a que Vox quiera asegurar que «no da soporte a nadie» y que su única tarea es defender al pueblo valenciano.

La jueza no solicita la imputación del jefe del Consell, aunque sí le ofrece la posibilidad de acudir a declarar de manera voluntaria. Lo que queda meridianamente claro en sus afirmaciones es que exonera de cualquier responsabilidad a los órganos estatales, que sí cumplieron con su obligación.

Mazón dijo ayer que no se ha planteado personarse y volvió a defender que Generalitat «actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento».

Sus palabras quedaron un día más respaldadas por la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, quién pidió tiempo para ver quién termina imputado.

Además, el contenido del auto no le hizo moverse ni un milímetro de la postura que se ha dado desde el primer momento: «las agencias estatales fallaron en la prevención, la previsión y la información el día de la DANA».

El PP valenciano mantiene, por tanto, una defensa cerrada al presidente Mazón. No mueve ficha, a la espera de los acontecimientos y gracias, por otra parte, al apoyo de Vox. El partido que lidera Abascal ha pasado de abandonar el Gobierno que compartía con el PP en la Comunidad Valenciana a ser su sostén, en un contexto político que le beneficia mientras que los sondeos apuntan al desgaste de los populares.

En Compromís insisten en que la única salida es la presentación de una moción de censura. Sin embargo, sin los apoyos de Vox, tampoco salen los números. Y hay más. El portavoz de la formación nacionalista en Les Corts, Joan Baldoví, acusó a los socialistas valencianos de haber congelado cualquier conversación que tenga que ver con este asunto.

Ni siquiera el último auto emitido ha hecho cambiar la hoja de ruta de los socialistas. Para Compromís, están actuando con «cálculo político» y no pensando en los intereses de los ciudadanos.

Sin embargo, hoy en día los socialistas no están interesados en quemarse en presentar una moción de censura que tienen perdida. Su portavoz en el Parlamento valenciano, José Muñoz, evita asumir cualquier compromiso sobre esta cuestión y pasa la responsabilidad al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de permitir que Mazón se mantenga en su puesto. La cautela con la que aguardan los acontecimientos los socialistas valencianos tiene mucho que ver con la hoja de ruta que marca Moncloa. En el supuesto de que se forzase la dimisión de Mazón, las miradas se dirigirían hacia los fallos que pudo haber cometido el Gobierno central en la gestión de esta crisis, criticada reiteradamente por las víctimas.

La hemeroteca les pondría, además, en una tesitura compleja, pues en los días posteriores a la DANA se comprometieron a apoyar a cualquier candidato si Mazón dejaba la Presidencia.

La imputación del presidente de la CHJ

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud-Valencia interpondrá un recurso de apelación ante el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la riada en Valencia, para que se considere también como persona imputada al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. «No entendemos ni compartimos que se inadmita la investigación contra Polo», e insisten en que el organismo que preside tomó medidas que agravaron el peligro de inundación sin avisar de «lo que se nos venía encima».