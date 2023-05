Abren diligencias contra la madre que se llevó a la fuerza a su hija de 5 años a Francia

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moncada incoó el pasado sábado, tras recibir un atestado de la Guardia Civil, diligencias previas por un presunto delito de sustracción de menores en relación con la niña de 5 años que se llevó su madre cuando salía del colegio en Tavernes Blanques y ha sido localizada en Francia con la familia materna.

El Juzgado se encuentra ahora a la espera de recibir toda la documentación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de esta misma localidad sobre los antecedentes existentes en el procedimiento de familia por la custodia y el régimen de visitas de la menor.

La pequeña se encuentra actualmente en Francia con su madre como "paso previo a acordar que presten declaración todos los implicados", según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según la información de que dispone el Juzgado, la niña "no podía salir de España porque, como norma general, ningún progenitor, sea custodio o no, no puede acordar unilateralmente modificar la residencia de un hijo menor, al tratarse de una decisión relacionada con el ejercicio del derecho a la patria potestad".

Además, en este caso, el juzgado que lleva el procedimiento de familia ya acordó mediante un auto a instancias del padre en una situación similar anterior el regreso de la niña a España.

A la niña, de 5 años y llamada Saray, se la llevó supuestamente a la fuerza este viernes la madre, que estaba acompañada de varios familiares, que iniciaron un forcejeo con el padre a las puertas del colegio de la menor en Tavernes Blanques (Valencia), según difundió Tele 5.

La Guardia Civil comenzó la búsqueda tras una denuncia presentada por el padre de la niña por incumplimiento del régimen de custodia de la menor, que tiene prohibido salir del territorio nacional por cumplimiento del convenio de separación.

Se activaron controles fronterizos para que la niña no pudiera salir de España y finalmente fuentes de la Guardia Civil confirmaron que ambas se encentran en Francia con la familia materna, e indicaron que el caso está judicializado y será el tribunal correspondiente el que tome las medidas que considere oportunas.