Giro inesperado en el tiempo, y no por la AEMET: las gallinas predicen la llegada de este fenómeno meteorológico

En los encantadores pueblos del Pirineo, la naturaleza que les rodea siempre ha sido mucho más que un majestuoso paisaje: el penetrante silencio y los sonidos de su fauna también son contundentes en él. La ganadería, uno de los oficios más tradicionales en sus sublimes montañas, ha forjado pastores que han aprendido a convivir con dicho entorno casi virgen de una manera íntima y muy respetuosa. Por todo ello aquí nace el refrán de ‘Si se revulcan as gallinas, ya tiens l'agua encima’, que desde generaciones forma parte del acervo cultural de varias generaciones.

Al parecer la frase nació en la pequeña localidad de Salas Altas, y más allá de parecer simplemente un mundano dicho costumbrista, esconde una singular y reveladora observación del comportamiento animal como instrumento de predicción meteorológica.

Así se comportan antes de una tormenta

Así pues y según el citado refrán, cuando las gallinas empiezan a revolcarse con insistencia en tierra seca, es indicativo de que las precipitaciones se aproximan. Este comportamiento animal, que ha sido incluso documentado, prueba como justo minutos antes de un cambio meteorológico estas convencionales aves buscan polvo seco para sacudirse y protegerse.

No son pocos los casos en los que la conexión física y sensitiva entre el ganadero y sus animales es tan estrecha que cualquier variación, por pequeña que sea, puede ser interpretada como una seria advertencia. Un animal inquieto, un silencio extraño en el corral o incluso la manera en que las gallinas se comportan antes de una tormenta con lluvia, son indicios claros para quienes conviven con ellos a diario.

Meteorología rural

Los profesionales de la ganadería tradicional se erigen así como verdaderos meteorólogos rurales, capaces de anticipar nevadas, fuertes vientos o incluso granizo sin necesidad de consultar ninguna predicción meteorológica, simplemente observando su entorno más próximo.

La adaptabilidad del aragonés o fabla al refranero no es casual. Este dialecto, vivo todavía en ciertas partes del Pirineo y el Somontano, es también un elemento inseparable de la estampa cultural de la comunidad aragonesa. Su presencia en expresiones como esta pone en primer plano cómo la lengua no solamente transmite ideas, sino también la sabiduría de sus mayores o incluso modos de vida. Decir “ya tiens l’augua encima” es más que una alerta meteorológica: es otra visión del mundo.

La fabla aragonesa

A día de hoy, con el abandono cada vez más habitual de las zonas rurales y la digitalización del campo, se corre el claro riesgo de abandonar también refranes como este, y con ello la pareja desaparición de los prácticos conocimientos de la montaña.

Por todo ello, rescatar, conservar y difundir refranes como el de ‘Si se revulcan as gallinas, ya tiens l'agua encima’, no solo es un bonito homenaje al mundo rural, sino también una manera de preservar esos conocimientos de nuestro pasado que nunca dejarán de tener valor. Tesoros de la fabla aragonesa que no podemos permitir que se esfumen del imaginario aragonés.