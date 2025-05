El asador vasco que cautivó a Marcos Llorente y Paddy: uno de los mejores del mundo

La gastronomía vasca ha sabido ganarse el respeto de chefs, críticos y comensales de todo el mundo. Con una tradición culinaria profundamente enraizada y un respeto casi reverencial por el producto local, el País Vasco se ha consolidado como un referente internacional del buen comer. Y entre sus máximos exponentes se encuentra el Asador Etxebarri, un restaurante que ha sabido combinar sencillez, técnica y excelencia hasta convertirse en una parada obligatoria para los amantes de la cocina.

Situado en Atxondo, un pequeño enclave de la provincia de Vizcaya, este restaurante de caserío tradicional ha alcanzado una notoriedad que traspasa fronteras. Su nombre figura en la élite de la gastronomía internacional y, según el prestigioso ranking The World’s 50 Best Restaurants, ocupa el segundo puesto entre los mejores del planeta. No es un reconocimiento menor: la lista está elaborada por más de un millar de expertos del sector, y representa una de las referencias más influyentes a nivel global.

Un templo de la brasa y del producto

El alma del Asador Etxebarri es Víctor Arguinzoniz, un chef que ha revolucionado la parrilla. Alejado de artificios, su cocina se centra en la brasa como hilo conductor de todos los platos. Desde productos del mar hasta carnes de pasto, pasando por verduras de temporada, todo pasa por el fuego para adquirir un sabor profundo, sutil y reconocible. Víctor ha conseguido una simbiosis perfecta entre técnica y naturaleza, elevando el oficio de parrillero al olimpo culinario.

Lejos de los menús interminables y las fórmulas complejas, en Etxebarri la experiencia se basa en la pureza del sabor con ingredientes de kilómetro cero, seleccionados con el máximo cuidado y tratados con respeto. Aquí, la calidad del producto manda, y eso se percibe en cada plato.

Además de su posición en The World’s 50 Best, el restaurante ha sido reconocido por la Guía Macarfi 2024 como el mejor de España, y cuenta con una Estrella Michelin. También ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina, consolidando así su liderazgo en el panorama nacional e internacional.

Estos reconocimientos no son sólo formales: la dificultad para conseguir una mesa lo confirma. Las reservas se agotan en apenas minutos desde que se abre el calendario, lo que convierte cualquier visita en una experiencia casi exclusiva.

La visita de Marcos Llorente y Paddy

La fama de Etxebarri ha llegado también a oídos de celebridades del mundo. Los últimos en dejarse ver por sus mesas han sido el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente y su mujer Paddy. La pareja compartió su paso por el restaurante en redes sociales, sumándose así a la larga lista de rostros conocidos que han querido vivir de primera mano esta experiencia culinaria.

No es de extrañar que figuras públicas busquen disfrutar de la tranquilidad del entorno rural de Atxondo y de un menú que marca la diferencia sin necesidad de grandes discursos. En Etxebarri, lo que habla es el producto y la brasa.

El Asador Etxebarri no es simplemente un restaurante, sino una experiencia sensorial completa. El paisaje verde del valle, el silencio del entorno, la atención medida al detalle y la honestidad del servicio construyen una visita que va más allá del plato. Aquí no se viene sólo a comer, sino a reconectar con una cocina ancestral reinterpretada con una maestría poco común.

La dificultad para conseguir mesa ha contribuido aún más a alimentar el aura de exclusividad del restaurante. Reservar requiere previsión y rapidez, pero quienes lo logran coinciden: merece la pena.

Etxebarri se ha convertido en un símbolo de la excelencia vasca: una cocina que mira a sus raíces pero se expresa en lenguaje universal. Un lugar donde la sencillez es sinónimo de grandeza. Un asador que, lejos de ser uno más, ha marcado un antes y un después en la alta gastronomía.