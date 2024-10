Los agricultores valencianos denuncian 26 detecciones de partidas con mancha negra procedentes de Sudáfrica

La Unión Europea interceptó en septiembre siete nuevas detecciones de Phyllosticta citricarpa -el hongo que causa la mancha negra de los cítricos- en los cargamentos citrícolas provenientes de Sudáfrica, con lo que ya acumula en lo que va de año un total de 26 interceptaciones de esta plaga de cuarentena que si llegara a introducirse en territorio europeo provocaría pérdidas millonarias al sector citrícola.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a las instituciones comunitarias que “cierren de una vez por todas las fronteras a las importaciones de cítricos sudafricanos por ser un país tercero que no quiere o no puede cumplir la seguridad fitosanitaria de sus envíos a Europa y, encima, tiene la desfachatez y la deslealtad de denunciar las medidas de control europeas, contra precisamente plagas y enfermedades como la mancha negra, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”. En ese sentido, AVA-ASAJA reclama a la UE que “destine todos sus recursos disponibles a tumbar el panel abierto en el seno de la OMC por el inaceptable riesgo de contagio al que nos arrastra Sudáfrica”.

Según las últimas interceptaciones mensuales registradas en la plataforma Europhyt de la Comisión Europea, en los puntos de entrada se detectaron siete casos de mancha negra en cítricos de Sudáfrica: tres en naranjas, tres en limones y uno en mandarinas. Añadidos a los 19 constatados en los tres meses anteriores, Sudáfrica contabiliza 26 a lo largo de su campaña de exportación de cítricos, la cual ya está solapándose con las variedades tempranas de España. Desde Zimbabwe, país colindante a Sudáfrica, también se interceptaron cinco cargamentos de naranjas infestados de mancha negra. Asimismo, Sudáfrica tuvo en septiembre otra detección en sus importaciones agrarias a Europa, concretamente una de mosca de la calabaza.

Brasil es otro país tercero que sigue encendiendo las alarmas del sector citrícola europeo por sus continuadas interceptaciones de plagas y enfermedades de cuarentena. En septiembre registró dos detecciones más del hongo Elsinoë y una más del cancro bacteriano de los cítricos Xanthomonas citri. Con estos nuevos casos, el país brasileño ya cuenta con 64 interceptaciones de ambas enfermedades en lo que llevamos de año.

Otros países que contabilizaron detecciones en sus cargamentos de cítricos fueron Egipto (primera interceptación de mosca de la fruta Tephritidae en su campaña de exportación de naranjas a la UE, así como otro caso de Tephritidae en mangos), Uruguay (un caso de Xanthomonas citri en limones), Colombia (un caso del hongo Elsinoë en limas) y China (un caso de mosca Bactrocera en pomelos).

En cuanto a la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) -enfermedad de cuarentena que puede contagiar a multitud de especies agrícolas y arbóreas- la UE volvió a interceptar en septiembre importaciones contaminadas: un caso en rosas de Ruanda, otro en rosas de Kenia y otro en rosas y uno en chiles de Kenia.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, afirmó que “la Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen está obligada a actuar para proteger a sus ciudadanos -agricultores y consumidores- del intolerable riesgo fitosanitario que representan los cítricos de Sudáfrica. La Comisión Europea está para defender el campo y no para matarlo. Ya está bien de anteponer otros intereses comerciales. Lo primero debe ser la seguridad fitosanitaria. Y si un país tercero no es de fiar, porque nos trae muchas plagas y enfermedades que nosotros no tenemos, se le cierran las puertas. Y si, además, nos cuestiona y nos abre un panel en el seno de la OMC, cuando nuestras medidas de control son más benignas que la que les imponen otras potencias como Estados Unidos o Japón, se le considera como lo que es: un país tercero desleal”.