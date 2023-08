La AVL responde: "Somos la institución normativa del idioma valenciano"

El debate lingüístico en la Comunitat Valenciana salta a las esfera pública de manera cíclica. No obstante, este verano se parece más a la ola de calor que achicharra de manera continuada el territorio valenciano.

Sorprende además la manera la manera en la que ha vuelto a evidenciar que en este asunto hay más de una voz discrepante. Todo empezó con la ex presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, que convertida en presidenta del Congreso de los Diputados, se comprometió a que las lenguas cooficiales se utilizarían en la Cámara Baja y se refirió al catalán, el euskera y el gallego.

Obvió, por tanto, el valenciano, y el PPCV, aunque piensa que no es necesario utilizarlo este ámbito, defendió la denominación de "valenciano" como lengua que se habla en la Comunitat Valenciana, acogiéndose al Estatut d' Autonomia.

Se sumó al debate el PSPV, quien a través de su secretario general y senador y ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que había pactado con Armengol la denominación catalán/valenciano.

Precisamente por esta cuestión fue preguntado inicialmente el conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien no dudó en decir que en la Comunitat Valenciana "se habla valenciano, y punto". De paso, tuvo que responder también sobre qué le parecía un mensaje escrito desde la cuenta oficial de la Conselleria de Agricultura en el que no se utilizaba el valenciano normativo. La polémica generada llevó a borrarlo de las redes.

Rovira, quien insistió en que él no es lingüista, salió a defender la libertad de cada uno de hablar como crea conveniente apuntando a que "la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "no tiene la verdad absoluta, como no la tiene nadie".

Este viernes la AVL, "como institución normativa del valenciano" se ha pronunciado sobre estas declaraciones afirmando que cualquier fragmentación de esta norma lingüística está "fuera del sentido común".

Sstiene que, tal y como establece el Estatut d'Autonomia de la Comunitat en su artículo 6.8, la AVL "es la institución normativa del idioma valenciano" y por tanto su norma es "de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas".

De este modo, desde la AVL critican que "el hecho de proyectar la idea de que puede haber más de una normativa lingüística es completamente improcedente y alejada de los objetivos que tiene que perseguir un gobierno", al tiempo que resaltan que esto "pone en peligro a todo el sector cultural y educativo y, en general, a todos los ámbitos de uso de la lengua".

Vertebración lingüística

Aseveran en el comunicado, remitido en valenciano, que con la proyección de las nuevas tecnologías es aún más necesario "una lengua estándar consensuada; un consenso reconocido por la mayoría de la sociedad valenciana y que cuenta con una larga tradición ortográfica" a través de 'les Normes de Castelló', de 1932.

Insisten, de la misma manera, en que entre las competencias de la AVL que establece la Ley de Creación de la institución también incluye la de velar por el uso normal del valenciano y defender su denominación y entidad.

"El hecho de poner en duda la propia AVL y su normativa lingüística, así como pretender reavivar un conflicto que se ha demostrado socialmente estéril y artificial, incide negativamente en la vertebración lingüística, cultural y social de nuestro pueblo", explica la AVL, que recuerda que el diálogo y el consenso han presidido la Academia desde su creación.

Asimismo, la encargada de redactar la normativa lingüística del idioma valenciano sostiene que la propia Ley de Creación de la AVL "precisa aún más lo que dispone el Estatut d'Autonomia en cuanto a la obligatoriedad de los pronunciamientos de la institución".

"Las decisiones de la AVL en el ejercicio de las funciones que le corresponden tendrán que ser observadas por todas las instituciones de la Generalitat, los poderes públicos, por el resto de Administraciones Públicas, el sistema educativo y los medios de comunicación, así como empresas de titularidad pública o que cuenten con financiación pública", recuerda la AVL que subraya el artículo 5 de su Ley de Creación.

Así, concluyen que el valenciano "necesita que se use en todos los ámbitos de manera homogénea y que se dignifique" porque, insisten, "cualquier fragmentación o diversificación de la norma lingüística está fuera del sentido común, fuera de una visión de futuro y fuera del sentido institucional que se espera de nuestros gobernantes".

Solo catalán

La directora del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha acusado de "cinismo" al PP por reivindicar el nombre valenciano en el Congreso de los Diputados, en referencia a la denominación "catalán-valenciano", y después recortarlo en la Comunitat Valenciana.

En una entrevista de este viernes en 'Vilaweb' recogida por Europa Press, ha señalado que le "preocupa extraordinariamente" que los nuevos gobiernos valenciano y de les Illes Balears vayan en la línea de la fragmentación, textualmente, cambiando el nombre de secretarías y de oficinas de política lingüística.

Ha sostenido que no se puede "desaprovechar que las lenguas cooficiales se puedan utilizar en el Congreso", aunque la denominación catalán-valenciano se trata, a su juicio, de una solución política que se puede utilizar de manera tendenciosa, en sus palabras.

La presidenta del IEC ha advertido de que esta denominación puede llevar a "reavivar la fragmentación lingüística" entre catalán y valenciano, la cual ve superada, y que tras todos los obstáculos al nombre, textualmente, están aquellos que no quieren que haya unidad de la lengua.

"A mí me hubiera gustado una fórmula que dijera: 'Lengua catalana, llamada valenciano en el territorio de la Comunitat Valenciana'", ha explicado Cabré, una denominación que para ella corresponde con la realidad y no hubiese creado confusiones".