Sánchez anuncia que impulsará el uso del catalán en la Unión Europea para convencer a Junts y ERC

Pedro Sánchez ha regresado de vacaciones con un tono duro contra el PP y, desesperado por la falta de apoyos para lograr la presidencia del Congreso, se ha descolgado este miércoles con un anuncio para convencer a ERC y Junts: impulsar el uso del catalán, euskera o gallego en las instituciones comunitarias (es decir, en la Unión Europea). Llevar el uso del catalán a Europa es una de las reivindicaciones históricas del nacionalismo catalán y Sánchez lo promete ahora para lograr el apoyo de republicanos y posconvergentes.

Ya España pidió que la UE incluyera la oficialidad de las lenguas cooficiales, pero la comunidad europea lo rechazó porque requería la modificación de los tratados comunitarios. Por eso, Sánchez se ha comprometido a que ahora sea eso posible bajo la presidencia de España de la UE.

No obstante, cabe ver si este reclamo es suficiente para convencer a Junts, que sigue muy resistente a cambiar y apoyar al PSOE para la presidencia del Congreso: los posconvergentes quieren la amnistía y el referéndum. Y, en este sentido, Puigdemont ha advertido de que quiere "hechos comprobables": es decir, garantías de que va a cumplir porque no se fía nada. En este sentido, la promesa del catalán en Europa es también antigua por parte del PSOE y Junts puede aducir ahora eso como una muestra de desconfianza porque no ha cumplido hasta ahora.

Sánchez, además de tratar de seducir a ERC y Junts, también ha mostrado un tono muy duro contra el PP y Vox. De hecho, prácticamente toda su intervención ante sus diputados y senadores en el Congreso ha pivotado en torno a sus críticas a los populares. En este sentido, a su juicio, el 23J ha demostrado el "fracaso rotundo e inequívoco" de quienes solo quieren "la involución". "Contamos ahora con un hecho incontestable. La propuesta destructiva de PP y y Vox fracasó en las urnas", ha afirmado Sánchez. "¿Qué ha dicho la mayoría? Ha dicho con claridad, que, en vez de derogar, quiere consolidar avances", ha ahondado.

Según sostiene Sánchez, el PP está en "estado de shock" y ha sido "víctima de su propia propaganda" por las expectativas que se habían generado en torno a una mayoría absoluta del bloque PP-Vox. El candidato socialista ha considerado que el PP ha perdido (pese a que los datos desmienten esta afirmación porque ha obtenido 16 escaños más) porque "solo escucha a un parque pequeña del país". De hecho, ha querido desgastar a Alberto Núñez Feijóo vinculándolo a Vox: ha asegurado que Santiago Abascal fue afiliado del PP e intentó cambiar el partido por dentro, pero no pudo con Mariano Rajoy; ahora, a su parecer, "sí ha conseguido cambiarlo desde fuera" con Feijóo como presidente del PP.

"El PP ha dinamitado todos los puentes para posibilitar acuerdos", ha afirmado Sánchez, reclamando a Feijóo que le deje paso para lograr la investidura. En este sentido, ha acusado al líder de los populares de "presionar" al Rey para que le proponga como candidato a la investidura y le ha pedido que "respete" el artículo 99 de la Constitución, que es el que lo regula. Feijóo quiere ser propuesto para ser investido porque, de esa manera, empezarán a correr los dos meses que tienen que pasar para convocar nuevamente elecciones y evitar la parálisis que busca el PSOE para ganar tiempo y poder convencer a Junts.