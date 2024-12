El Belén Monumental toma cuerpo en la Plaza del Ayuntamiento

El Belén Monumental, que figura desde 2020 en el Libro Guinness de los Récords, se está instalando en la Plaza Ayuntamiento desde el lunes por la noche. Dada su dimensión, han sido necesarios 15 viajes desde el taller del artista José Manuel García, “Pachi”, en Sant Vicent del Raspeig, para trasladar las 25 piezas que conforman el Nacimiento Gigante, que será inaugurado en la tarde del sábado 7 de diciembre. Antes, y como preámbulo a este acto, está previsto -18 horas- un espectáculo en la plaza situada entre la Rambla y la Explanada. Se optó por el horario nocturno para evitar problemas de tráfico, debido al tránsito de camiones de gran tonelaje. Las tareas de montaje y ensamblado del Belén Monumental está previsto que finalicen en torno al mediodía del jueves 5 de diciembre.

La figura de San José mide 17 metros. Diez, la de la Virgen María, y 3,25 metros el Niño Jesús. En cuanto a los Reyes Magos, son once metros de alto los que tiene Melchor; 15,6 metros alcanza Gaspar, y 16 son los metros de altura de Baltasar.

Ángeles gigantes

Además, los ángeles gigantes anunciadores de la Navidad han comenzado a situarse en estos días en sus puntos de localización que son la rotonda de la Universidad de Alicante, plaza de San Cristóbal, plaza de toros, estación de Renfe, paseo central de la avenida del General Marvá y la rotonda de la avenida Xavier Soler. Será mañana, miércoles 4 de diciembre cuando, de acuerdo a las previsiones, haya finalizado su montaje.

Además, la inauguración de los belenes municipal, localizado en el Espacio Séneca, y social, situado en la plaza de la Montañeta, está prevista para mañana, miércoles 4 de diciembre. El primero de ellos, a partir de las 18 horas, con la actuación del coro del colegio Sagrada Familia ‘Josefinas’; el segundo, desde las 19.30 horas. Ambos han sido montados por la Asociación de Belenistas, que preside Alejandro Cánovas.

Navidad Cultural

Además, el programa Navidad Cultural elaborado por la Concejalía de Cultura despliega 75 actividades para todos los públicos con especial atención a los más pequeños desde el miércoles y hasta el próximo 6 de enero. La exposición “Zapatitos y el abecedario de la Navidad” inaugura este miércoles la programación que incluye conciertos, teatro, cuentacuentos, talleres, espectáculos de magia, circo y danza.

La programación se distribuye por toda la ciudad al repartirse por los distintos centros culturales (MACA, Lonja del Pescado, Las Cigarreras, Archivo Municipal, Espacio Séneca y Torre Sarrió), bibliotecas municipales, centros sociales, el antiguo chalé del ingeniero de Tranvías y la intersección de la Rambla con la Explanada, la avenida de la Constitución, las plazas de la Montañeta y 25 de mayo, así como el Auditorio Provincial ADDA.

La muestra “Zapatitos y el abecedario de la Navidad” se podrá visitar hasta el 5 de enero y está ubicada en el mismo lugar que el Belén municipal y la Casita de San Nicolás, en el Espacio Séneca. En esta exposición unos pequeños zapatos toman vida y recorren Espacio Séneca para descubrir la razón por la que hasta la noche de Reyes Magos, ocupan un lugar tan importante en el salón, bajo el árbol de Navidad.

En clave infantil realiza un recorrido por el Abecedario de la Navidad con palabras claves, acertijos, sopas de letras y otros divertimentos. Además, esta experiencia se acompaña de un documento sonoro, accesible en la sala y la web, con la versión de contenidos narrada por comunicadores y actores, y con música navideña interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante.

Otra de las exposiciones destacadas de Navidad Cultural se presenta en el Archivo Municipal con fotografías englobadas en “Tradiciones Navideñas” tanto en el interior como en los ventanales.

Dentro de las diferentes actuaciones musicales se encuentra el Concierto de Navidad que ofrecerá la Banda Sinfónica Municipal en el ADDA el domingo 22 a las 20 horas. A lo largo de todo el mes actuarán también el Orfeón Mare Nostrum, la Peña Lírica Alicantina, collas de dolçainas i tabalets, Concertarte, la Asociación Foro Cultural 158, So Brass – Go ON y Laura Palmer.

A todo ello se suma el espectáculo de danza contemporánea A&S: Viajeras del espacio, de la compañía Baal en Las Cigarreras. Y todos los cuentacuentos, talleres infantiles, circo y magia que se sucederán en distintos espacios.

Toda la programación se puede consultar en la web municipal en la dirección https://www.alicante.es/es/festivales/navidad-cultural-2024.