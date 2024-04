Carlos Mazón cree que la carta de Sánchez es "una carta en la manga"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho este miércoles que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cancelar su agenda pública para reflexionar sobre si deja o no la jefatura del Ejecutivo “suena más a una carta en la manga que a una carta de amor”.

En una carta abierta a la ciudadanía publicada en la red social ‘X’, Sánchez ha anunciado que cancela unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.

Durante su intervención en un debate junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, organizado por Okdiario en Madrid, Mazón ha dicho que la ciudadanía está “demasiado acostumbrada” al “efecto sorpresa” y los cambios de ritmo de Sánchez.

“Esto es una especie de nuevo globo sonda o de una operación insondable para tenernos a todos en vilo y que se hable de esto”, ha expresado Mazón, quien ha subrayado la importancia de realizar una labor de oposición que fiscalice la acción del Gobierno central.

“Hay que ser respetuoso dentro de lo que pasa en una casa. Ahí no debemos entrar ninguno. Pero no se le puede pedir al partido de la oposición que no fiscalice al presidente del Gobierno. No estaría cumpliendo con su obligación democrática. Hay que seguir fiscalizando en el corazón de la Moncloa”, ha terciado.