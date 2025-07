Catalá anuncia que el Ayuntamiento de Valencia asumirá en solitario la limpieza del nuevo cauce del Túria, “ante la dejación de funciones de la CHJ”

El Ayuntamiento de Valencia asumirá en solitario y con medios propios la limpieza del nuevo cauce del Túria como medida de prevención y de seguridad de cara a la temporada otoñal. Así lo ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, quien ha denunciado “la dejación de funciones y la indignidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, por su irresponsabilidad” ante la posibilidad de posibles episodios de fuertes lluvias futuras.

Catalá ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia, conjuntamente con la FVMP, solicitó a la CHJ la limpieza del nuevo cauce del río Turia, “una limpieza –ha subrayado- que no puede consistir en un par de máquinas, ya que son más de 12 kilómetros de cauce muy deteriorado, con mucho barro, muchos enseres, y muchos arbustos y cañas”. “Y, por segunda vez, hemos recibido como respuesta de la CHJ que, si queremos hacerlo, que lo hagamos nosotros”, ha denunciado.

De hecho, el Pleno Municipal acordó la semana pasada dirigirse a la Confederación para reclamar esta limpieza integral, “que es su competencia”, ha recordado María José Catalá, y que ha calificado la respuesta de “indignante”. “La CHJ no estuvo el 29-O donde debía estar y sigue sin estar casi un año después”, ha asegurado Catalá.

Por ello, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento va a solicitar la autorización para acometer esta limpieza “ahora, en época estival antes de que lleguen las lluvias”, y ha explicado que, posteriormente, se reclamará a la confederación el importe de la actuación”. “Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros, como hemos hecho en otras ocasiones, igual que hicimos con la limpieza de las playas del Sur”. “Ellos levantan los hombros, no hacen su trabajo y después sufrimos las consecuencias. Y yo, como alcaldesa de València, no voy a esperar a que venga octubre y a que haya lluvias para actuar”, ha afirmado.

Durante su intervención ante los medios de comunicación hoy en el Forn d’Alcedo, la alcaldesa ha denunciado que “la CHJ ha decidido abandonar a los ayuntamientos”, por lo que ha reiterado su voluntad de “limpiar el cauce del río a pulmón”. Ante la postura de la oposición municipal, expresada en la reunión del Pleno de la corporación, de que la limpieza del cauce hay que hacerla desde arriba e ir bajando, Catalá ha recordado que se debería haber empezado hace meses, y ha recomendado que esa reflexión se la hagan “al permanentemente huido presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”. “Yo voy a hacer lo que puedo hacer por competencia, que es el tramo de València, y si pasa algo, seguramente ayudará que el último tramo del cauce, el que llega al mar, esté limpio, por sentido común”, ha subrayado.

El Ministerio da la razón al Ayuntamiento

Asimismo, la alcaldesa ha recordado la postura del gobierno municipal, alineada con las asociaciones de vecinos de las tres pedanías afectadas por la dana, “que estamos diciendo insistentemente desde el primer día que el nuevo cauce del río Turia debería ser ampliado antes de hacer algunos desvíos puntuales del barranco de la Saleta o del barranco del Poio”.

“Y hoy es el día que hemos conocido un informe del Ministerio de Transición Ecológica que da la razón al Ayuntamiento de València –ha celebrado Catalá- y que pone negro sobre blanco lo que llevamos diciendo desde el primer día: que se precisa ampliar la capacidad del cauce del río Túria; que para poder desviar los barrancos del Poio y la Saleta hay que analizar, mejorar e incrementar la capacidad del cauce del río”.

La alcaldesa ha recordado que el pasado 29 de octubre “estuvimos a medio metro de que se desbordara el nuevo cauce del Túria. Y, por eso, no podemos hacer desvíos ni canalizaciones si no se amplía su capacidad”. Por ello, Catalá ha destacado el informe del Ministerio de Transición Ecológica que refuerza la postura del Ayuntamiento “a lo que veníamos diciendo desde el primer día”. Tal como ha subrayado, “se habla del barranco de la Saleta y del barranco del Poio, pero primero hay que pensar a dónde vamos a desviar esos barrancos y qué capacidad hay. Y, por fin, meses después, el tiempo me ha dado la razón”, ha celebrado la primera edila.

La alcaldesa ha concluido su intervención subrayando que “los trabajos de recuperación no solo consisten en mejorar las infraestructuras, sino sobre todo en garantizar y dar tranquilidad y seguridad a los vecinos y vecinas”. “Y eso requiere intervenciones en profundidad en las infraestructuras. Yo llevo reclamando y reivindicando un plan sur metropolitano desde hace meses, que haya infraestructuras hidráulicas que mejoren la seguridad de esta zona”. “Estamos en un verano caluroso, después del cual vendrá una etapa de lluvias y es fundamental que tengamos todo previsto para que no suceda lo que sucedió en octubre del año pasado”, ha concluido Catalá.