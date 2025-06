Compromís amenaza con romper con Sumar por "vetar" la comparecencia de Sánchez en la comisión dana del Congreso

Cisma en la coalición de Sumar. Compromís ha amenazado este lunes con romper con su socio a en el Congreso de los Diputados tras ver que estos no habían incluido la petición de que declare el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación de la dana en la cámara baja.

El síndic en Les Corts y exportavoz en el Congreso de la formación valenciana, Joan Baldoví, se ha mostrado muy disgustado, ha reconocido que no están contentos con la propuesta de comparecientes que ha hecho Sumar y ha llegado a insinuar que la ausencia de Sánchez es una orden desde La Moncloa. Baldoví ha indicado que el miércoles habrá una ejecutiva en la que se tratará esta cuestión.

Baldoví ha dicho que desde Compromís defienden que si una desgracia ocurre en tierras valencianas, "debe ser una fuerza valenciana", la que proponga las comparecencias de Sumar. "No vetamos a nadie pero no queremos que nos veten a nadie", ha asegurado, y ha matizado que seguirán "apretando para que estén presentes todos", incluidos el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el presidente Sánchez, ya que todavía no está cerrado el plan de trabajo de la comisión. "Es importante que cada una de las personas e instituciones que tenían responsabilidad política esa tarde y los días posteriores esté presente en la comisión", ha afirmado Baldoví.

Compromís aporta cuatro de los 27 diputados a la formación de izquierdas y su rotura supondría otro duro golpe a la frágil estabilidad parlamentaria que sostiene el gobierno de Sánchez.

Sumar niega vetos

Sumar ha negado haber recibido presiones del presidente del Gobierno o de su entorno para no pedir su comparecencia en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados, como quería Compromís.

El plazo para registrar las peticiones de comparecientes finalizó el pasado viernes y el grupo parlamentario Sumar no hizo ninguna petición ante la falta de acuerdo, ya que Compromís quería citar entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante esta situación, Compromís ha dicho que esta semana estudiaría si abandona el grupo parlamentario Sumar, pero el ministro de Cultura y portavoz del partido Movimiento Sumar, Ernes Urtasun, cuya formación lidera esta coalición, confía en llegar a un acuerdo con sus socios a través del diálogo.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Urtasun ha negado que Sumar haya recibido alguna llamada de Sánchez o de personas de su entorno para pedir que no citaran a comparecer al presidente del Gobierno en esta comisión.

"No. Este es un debate que tenemos en el seno de Sumar con los miembros del Gobierno de Sumar y con los miembros del grupo parlamentario. Es un debate que tenemos entre nosotros, porque las decisiones que tomamos como Sumar en el grupo parlamentario y en el Gobierno las tomamos nosotros", ha asegurado.

Urtasun no ha aclarado en la rueda de prensa si Sumar está a favor de que Sánchez comparezca en la comisión de investigación sobre la dana que acaba de constituirse en el Congreso, ya que ha dicho que es algo que se verá en los próximos días, pero la voluntad de su formación, ha señalado, es poner el foco en el PP y en el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

"El PP no puede escurrir el bulto de un hecho incuestionable, que es que el principal responsable político de la nefasta gestión que allí sucedió se llama Carlos Mazón, al cual el PP sigue encubriendo y por lo tanto de una manera muy clara. Si vamos a investigar a fondo lo que ocurrió con la dana, vamos a investigar a fondo la gestión que el PP hizo ahí en Valencia", ha dicho.

Sobre el debate con Compromís, Urtasun ha comentado que son un grupo parlamentario plural con diferencias de criterio, pero ha subrayado su confianza en lograr un acuerdo para investigar a fondo lo que sucedió en la dana y ha insistido en que "el principal foco" de la comisión deben ser los responsables del PP en Valencia, algo en lo que asegura que está de acuerdo todo el grupo.