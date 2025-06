Ayuso se ha comprado los zuecos más bohemios del verano que combina con sus looks elegantes en el trabajo

Las últimas semanas de la moda moda, nos han dejado claro que los zuecos, ese calzado de inspiración rústica y con un pasado vinculado al trabajo artesanal, han conquistado el street style y a las insiders más influyentes. Lejos de ser una pieza casual exclusiva del hogar o del estilo bohemio, los zuecos han evolucionado hasta convertirse en un símbolo de sofisticación, comodidad y mucha actitud. Y ahora es Isabel Díaz Ayuso la que los ha estrenado esta mañana para ir al trabajo en su versión más bohemia, y de esparto.

Porque si las alpargatas son el calzado estrella cada verano en España, este año los zuecos le hacen la competencia. Y más aún sin son en su versión más boho, como los de Ayuso. No falla entre casas como Ulla Johnson o Etro, pero este año también figura entre otras propuestas como Miu Miu. La primera los incorporaba a su propuesta para esta primavera en su versión más clásica a la que incorporaba tiras al tobillo para potenciar su comodidad. Y si el estilo bohemio triunfa de nuevo esta primavera-verano 2025, nosotras solo necesitamos unos zuecos como los de la política madrileña.

El calzado más sorprendente de Ayuso

Los zuecos bohemios, con tachuelas y tacón sensato, se imponen como favoritos en materia de calzado de primavera-verano 2025. Y Ayusoha estrenado estos de cuña de esparto con estampado de sol en tejido brillante en el empeine. ¿Lo más sorprendente? Que los ha combinado con un look de lo más elegante con pantalones balncos y camisa satinada en rosa. Este regreso, motivado especialmente por las colecciones de Chloé desde que Chemena Kamali está al frente de la firma, será aún más evidente en primavera. Por supuesto, la vuelta del boho no solo afecta a las prendas de ropa, sino que también tendrá un impacto en los complementos y accesorios. Y ahí no podía faltar el regreso de los zuecos.

Tan pronto como los signos de la primavera se dejan ver entre los pronósticos meteorológicos, estilistas e insiders de todas las ciudades de moda coinciden en rescatar de sus armarios una prenda que es ya un clásico: el pantalón blanco. Si bien esta prenda encuentra sus orígenes en la vestimenta masculina de la marina en los años 50, la moda femenina no ha dudado en convertirla en una de sus imprescindibles cada temporada. Y Ayuso los ha vuelto a lucir hoy.