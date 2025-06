Acuerdo total: Joan García ya es portero del FC Barcelona

Pese a las presiones del Espanyol y las ofertas de la Premier, Joan García finalmente ha llegado a un acuerdo total con el FC Barcelona. El guardameta del Espanyol, una de las grandes revelaciones de la temporada en LaLiga, puso una condición para su salida al eterno rival que el cuadro culé no ha dudado en concederle: quiere la titularidad asegurada desde el primer día.

El portero se ha decantado por aceptar la oferta del FC Barcelona tras una última reunión celebrada anoche con sus agentes y familiares. El acuerdo es total. El Barça pagará su cláusula de 25 millones de euros y el contrato será por cinco temporadas.

Un fichaje que podría suponer un serio problema en el vestuario blaugrana. Marc-André ter Stegen sigue en el equipo, tiene contrato hasta 2028 y no parece dispuesto a salir. Una papeleta que deberá resolver Hansi Flick. El portero alemán, único superviviente de la plantilla culé que ganó el triplete en 2015, tiene contrato hasta 2028 después de renovar en agosto de 2023.

La inscripción de Joan García por el Barça, en el aire

Una de las cuestiones que también deberá solucionar el FC Barcelona es su inscripción. En este momento, el Barcelona no tiene 'Fair Play' para hacerlo porque LaLiga no ha validado la operación de los palcos vips del Spotify Camp Nou aunque desde el club aseguran que no habrá problemas y que no volverá a suceder lo ocurrido con Dani Olmo.

Cabe recordar que los representantes del portero son los mismos que los del centrocampista culé por lo este asunto ha sido vital para cerrar el acuerdo.

El fichaje por el Barça no ha sentado nada bien entre los aficionados del Espanyol que le han lanzado duros ataques en redes sociales.